Собчак, Познер и другие знаменитости, которые высказались о признании "Дождя" иноагентом

Ксения Собчак

В соцсети Ксения Собчак высказалась как бывшая сотрудница. Она выразила мнение, что соответствующий реестр Минюста РФ продолжит пополняться.

"Дождь", который вырастил меня как журналиста... Ну что, получается, сейчас "иноагент" - это знак качества", - написала Собчак.

Она выразила поддержку журналистам канала и добавила, что более у нее "нет слов": "Наше последнее холодное лето".

Ксения Собчак ФОТО: скриншот видео

Владимир Познер

Владимир Владимирович заметил, что происходящее сильно огорчает его. Для него это показатель того, что быть оппозиционным журналистом в России сложно. Он видит в этом борьбу с оппозиционными СМИ. Это затрудняет работу журналиста и СМИ.

Причин происходящего Познер не знает. "Я не очень люблю гадать", - заметил он. Возможно, это связано с предстоящими выборами. Телеведущий заметил, что от таких действий властей ничего хорошего не будет. Это вызывает лишь противодействие.

Ему кажется, что в России СМИ делятся на "за власть" и "против власти". Он не утверждает, это его мнение: "Я не сказал бы, что телеканал "Дождь" выдерживает объективный подход". Поэтому Познер назвал его оппозиционным.

Видео: Владимир Познер о телеканале "Дождь"

Макс Покровский и "Ногу свело!"

Группа "Ногу свело!" выступила с концертом в поддержку "Дождя" после признания телеканала "иноагентом".

Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова высказалась в поддержку СМИ, которые были признаны "иноагентами".

"Те журналисты, которые получили подлое звание "иноагент" - это лучшие журналисты. Это орден за честь и достоинство", - считает Ахеджакова.

Она сравнила современную Россию с СССР и отметила, что "мы проморгали очень важные вехи", когда шли к этому. Актриса опасается, что страна сейчас движется туда, "куда приехала Беларусь".

Статус "иностранных агентов" получили также главред "Важных историй" Роман Анин и журналисты Роман Шлейнов, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун.

Ранее в реестр СМИ - "иностранных агентов" были внесены издания "Медуза", The Insider, VTimes, а также отдельные журналисты "Проекта", "Открытых медиа" и "Радио Свобода".

Отар Кушанашвили