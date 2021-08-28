Собчак, Познер и другие знаменитости, которые высказались о признании "Дождя" иноагентом

Министерство юстиции РФ ранее внесло телеканал "Дождь" и портал "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Это первый случай, когда в реестр "иностранных СМИ - иноагентов" включили медиа из России с российским юридическим лицом, у которого нет иностранных юрлиц. Телеканал поддержали и об этой ситуации высказались многие знаменитости.
Ксения Собчак
В соцсети Ксения Собчак высказалась как бывшая сотрудница. Она выразила мнение, что соответствующий реестр Минюста РФ продолжит пополняться.
"Дождь", который вырастил меня как журналиста... Ну что, получается, сейчас "иноагент" - это знак качества", - написала Собчак.
Она выразила поддержку журналистам канала и добавила, что более у нее "нет слов": "Наше последнее холодное лето".
Владимир Познер
Владимир Владимирович заметил, что происходящее сильно огорчает его. Для него это показатель того, что быть оппозиционным журналистом в России сложно. Он видит в этом борьбу с оппозиционными СМИ. Это затрудняет работу журналиста и СМИ.
Причин происходящего Познер не знает. "Я не очень люблю гадать", - заметил он. Возможно, это связано с предстоящими выборами. Телеведущий заметил, что от таких действий властей ничего хорошего не будет. Это вызывает лишь противодействие.
Ему кажется, что в России СМИ делятся на "за власть" и "против власти". Он не утверждает, это его мнение: "Я не сказал бы, что телеканал "Дождь" выдерживает объективный подход". Поэтому Познер назвал его оппозиционным.