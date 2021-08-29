Последние новости о певице МакSим

Большую часть времени в клинике певица провела в искусственной коме на ИВЛ и других поддерживающих жизнедеятельность аппаратах. Сейчас менеджеры артистки получают множество предложений о рекламе, интервью, съемках. Предлагают баснословные гонорары, но МакSим отказывается. У нее на это нет сил.

Тем временем директор певицы Маргарита Соколова дала по телефону комментарий для записи программы "Прямой эфир", в котором рассказала о состоянии Марины: "Легкое одно поражено... У нее слабость, недостаток сил, энергии, головокружение. Все состояния послековидные. Все они непростые. Не может прям взять - раз, тяжело болела, а сейчас прям стала суперздоровой. Так не бывает. Нужно время, чтобы она могла как-то сосредоточиться". Да, артистка уже нормально общается, разговаривает, но дышать ей пока трудно. Поврежденное легкое еще не полностью восстановилось. МакSим продолжает лечение и делает дыхательную гимнастику.

Директор звезды отрицает участие МакSим в каких-либо мероприятиях. Соколова подчеркнула, что появилось много мошенников, которые используют имя певицы: "Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди, совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо…".

Соседи МакSим рассказали СМИ, что видели звезду на прогулке во дворе дома - она гуляла в сопровождении. В соцсетях певица благодарит за подарки и цветы, которые ей присылают знакомые и поклонники.

Поклонники активно голосуют за песни МакSим, которые продолжают крутить радиостанции. Песня "Спасибо" и на этой неделе благодаря голосованию фанатов осталась в топе "Золотого граммофона". Появилась надежда, что МакSим может появиться через три месяца на "Золотом граммофоне".

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.