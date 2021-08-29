Исследование: в Латвии Covid-19 переболел практически каждый четвертый житель

​Недавнее исследование Национальной исследовательской программы "Для уменьшения последствий Covid-19", направленное на определение распространенности антител против вирусов SARS-CoV-2 среди населения Латвии, пришло к выводу, что среди 12 751 респондента антитела были обнаружены примерно в 12,3% случаев. Вакцинированные или переболевшие Covid-19 с лабораторным подтверждением из исследования были исключены.

Среди прочего, исследование пришло к выводу, что частота выявления антител совпадала с тенденцией по количеству случаев Covid-19, диагностированных в стране за этот период. А именно, наибольшее количество антител было обнаружено в феврале и марте 2021 года, когда заболеваемость Covid-19 была выше всего.

Оценивая возрастные группы, исследователи обнаружили, что чаще всего антитела выявляли среди детей до 13 лет и молодых людей от 18 до 24 лет - почти в два раза чаще, чем в старшей группе (старше 65 лет). Таким образом, исследователи предположили, что у маленьких детей антитела встречаются чаще, чем у детей в возрасте от 14 до 17 лет и старше 25 лет.