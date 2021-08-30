"Лукашенко никак не может успокоиться": Агурбаш рассказала о своем допросе в полиции

По ее словам она побывала в полицейском участке, куда ее вызвали для ознакомления с материалами дела, присланных из Беларуси, а также допроса и составления объяснительной.

"Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться", - заявила она.

Певица подчеркнула, что она объявлена В Беларуси в межгосударственный розыск, и в соответствии с этим в Россию поступили документы на ее экстрадицию. Но в участке она всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями.

После допроса Агурбаш уехала на репетицию. О посещении полицейского участка она никому не говорила. Но в СМИ появились слухи об ее аресте.

Также она подчеркнула, что как гражданка России чувствует себя полностью защищенной и не боится никакой экстрадиции. Так как согласно законодательству, Россия ни при каких обстоятельствах не выдает своих граждан.

Но звезда не стала отрицать, что визит в полицию оставил неприятные эмоции.