"Лукашенко никак не может успокоиться": Агурбаш рассказала о своем допросе в полиции
Певица Анжелика Агурбаш рассказала порталу StarHit.ru о том, как побывала в полиции из-за заведенного против нее уголовного дела в Беларуси.
Певица Анжелика Агурбаш рассказала порталу StarHit.ru о том, как побывала в полиции из-за заведенного против нее уголовного дела в Беларуси.
По ее словам она побывала в полицейском участке, куда ее вызвали для ознакомления с материалами дела, присланных из Беларуси, а также допроса и составления объяснительной.
"Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться", - заявила она.
Певица подчеркнула, что она объявлена В Беларуси в межгосударственный розыск, и в соответствии с этим в Россию поступили документы на ее экстрадицию. Но в участке она всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями.
После допроса Агурбаш уехала на репетицию. О посещении полицейского участка она никому не говорила. Но в СМИ появились слухи об ее аресте.
Также она подчеркнула, что как гражданка России чувствует себя полностью защищенной и не боится никакой экстрадиции. Так как согласно законодательству, Россия ни при каких обстоятельствах не выдает своих граждан.
Но звезда не стала отрицать, что визит в полицию оставил неприятные эмоции.
Напомним, в отношении знаменитой артистки и первой в истории страны Мисс Беларусь Анжелики Агурбаш было возбуждено сразу два уголовных дела: за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление президента. По версии прокуратуры, с августа 2020 года Агурбаш размещала в интернете, соцсетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни в отношении силовиков и госслужащих. Также она опубликовала сведения, содержащие оскорбления президента, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".