Вт, 31.08.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD)

"Кофе пах помоями": солист A-Europa Артур Дубокс о том, как переболел Covid-19, и финансовых последствиях

ФОТО: instagram/artursduboks

Солист латвийской группы A-Europa Артур Дубокс этой весной дал большой концерт в клубе First, выступил на нескольких корпоративах и переболел коронавирусом. Сейчас он полностью посвятил себя отцовству, ведь дочь Мишель возвращается в школу. Об этом артист рассказал в интервью порталу Apollo.lv.

"Прошедшая весна была очень хорошая, потому что наконец-то можно было отдохнуть от многих дел. Стоит сказать, что за время пандемии была возможность отдохнуть и подумать о разных вещах, а также написать новую музыку. Этим летом у меня вышло несколько зарисовок новых кусков. Было много времени для творчества. 

Концерты и выступления есть, но, конечно, значительно меньше, чем до пандемии".

Самый большой концерт этой весной у Дубокса прошел в First. Людей было очень много, и было заметно, что они соскучились по мероприятиям. 

Весной Артур и его семья переболели Covid–19. Они справились с болезнью своими силами - в больницу обращаться не понадобилось. 

"Вакцинироваться у меня еще необходимости нет, потому что я переболел коронавирусом. У меня еще есть антитела. Я не болел тяжело - в средней форме. Но, признаюсь честно, что-то подобное я бы больше не хотел пережить. Все началось с того, что в апреле дочь Мишель гостила у своей мамы, а когда вернулась - заболела. У нее была повышенная температура, и она пила детский сироп. Мишель перенесла все легко. Когда дочь переболела, заболел я.

У меня не было проблем с дыханием или сердцем, у меня просто пропало обоняние. Выходил на улицу вывести собаку, а в воздухе чувствовал запах ацетона. Кофе пах помоями. 

Это было ужасно, температура поднялась до 38-39 градусов. Люди с тяжелым гриппом знают, что при высокой температуре снятся кошмары. Что ж, для меня эти кошмары длились от четырех до пяти дней. Иногда я даже не понимал, было ли это кошмарным сном или происходило в реальности. Тогда врачи сказали мне, что это симптомы Covid-19.

Прошло довольно много времени, прежде чем обоняние вернулось. Около двух месяцев понадобилось, чтобы я снова полностью чувствовал запахи. Кроме того, долгое время, когда я ездил по делам, у меня кружилась голова и не было идеального чувства равновесия. Теперь все прошло. Потому что болезнь эта весьма противная. Есть те, кто считает, что Covid-19 нет, а я по опыту могу сказать, что он есть", - говорит Артурс Дубокс.

Говоря о финансовой стороне в период пандемии, Артур признается, что нужно благодарить Бога за то, что в 2019 году, до волны пандемии, группа пользовалась столь большим спросом на корпоративные мероприятия, что они с музыкантами могли жить на эти деньги во время ограничений.

"Конечно, изначально не планировалось, что эти заработанные деньги будут потрачены на оплату бытовых и коммунальных услуг. Ранее я собирался приобрести какой-нибудь новый инструмент на эти деньги. Во время пандемии была надежда получать пособие по простою от государства, но, к сожалению, я на такое не мог рассчитывать. Я мог полагаться только на свои силы, а не на кого-либо еще.

Мы несколько раз обсуждали этот вопрос в нашей семье. Понятно, что государство не могло помочь всем жителям страны во время ограничений из-за пандемии, но по крайней мере все правящие силы на тот момент могли бы объединиться. Почему в это время нельзя было позволить людям передохнуть от ежемесячных платежей за электроэнергию, коммунальные услуги?

Люди, которые хотят работать и работают, вернут деньги, но нельзя душить их в то время, когда им тяжело.

В то же время цены растут. Я знаю реальные примеры, когда люди не могли оплачивать счета и даже отключали электричество. Но так не должно быть, потому что вы должны понимать, что люди сейчас в беде. Правительство могло не душить народ, а дать ему передышку", - описывает реальную ситуацию музыкант.

Если осенью снова начнутся ограничения, то Артур Дубокс уже приготовился провести это время в студии звукозаписи: "Песен накопилось столько, что наконец-то пора выпустить альбом, потому что давно не выпускал".


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