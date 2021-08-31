"Кофе пах помоями": солист A-Europa Артур Дубокс о том, как переболел Covid-19, и финансовых последствиях

У меня не было проблем с дыханием или сердцем, у меня просто пропало обоняние. Выходил на улицу вывести собаку, а в воздухе чувствовал запах ацетона. Кофе пах помоями.

Это было ужасно, температура поднялась до 38-39 градусов. Люди с тяжелым гриппом знают, что при высокой температуре снятся кошмары. Что ж, для меня эти кошмары длились от четырех до пяти дней. Иногда я даже не понимал, было ли это кошмарным сном или происходило в реальности. Тогда врачи сказали мне, что это симптомы Covid-19.

Прошло довольно много времени, прежде чем обоняние вернулось. Около двух месяцев понадобилось, чтобы я снова полностью чувствовал запахи. Кроме того, долгое время, когда я ездил по делам, у меня кружилась голова и не было идеального чувства равновесия. Теперь все прошло. Потому что болезнь эта весьма противная. Есть те, кто считает, что Covid-19 нет, а я по опыту могу сказать, что он есть", - говорит Артурс Дубокс.

Говоря о финансовой стороне в период пандемии, Артур признается, что нужно благодарить Бога за то, что в 2019 году, до волны пандемии, группа пользовалась столь большим спросом на корпоративные мероприятия, что они с музыкантами могли жить на эти деньги во время ограничений.

"Конечно, изначально не планировалось, что эти заработанные деньги будут потрачены на оплату бытовых и коммунальных услуг. Ранее я собирался приобрести какой-нибудь новый инструмент на эти деньги. Во время пандемии была надежда получать пособие по простою от государства, но, к сожалению, я на такое не мог рассчитывать. Я мог полагаться только на свои силы, а не на кого-либо еще.

Мы несколько раз обсуждали этот вопрос в нашей семье. Понятно, что государство не могло помочь всем жителям страны во время ограничений из-за пандемии, но по крайней мере все правящие силы на тот момент могли бы объединиться. Почему в это время нельзя было позволить людям передохнуть от ежемесячных платежей за электроэнергию, коммунальные услуги?

Люди, которые хотят работать и работают, вернут деньги, но нельзя душить их в то время, когда им тяжело.

В то же время цены растут. Я знаю реальные примеры, когда люди не могли оплачивать счета и даже отключали электричество. Но так не должно быть, потому что вы должны понимать, что люди сейчас в беде. Правительство могло не душить народ, а дать ему передышку", - описывает реальную ситуацию музыкант.