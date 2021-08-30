В Юрмале с успехом прошла премьера камерной оперы-балета "Белая бабочка Йокко"

Режиссер спектакля Мария де Валюкофф в очередной раз виртуозно использовала свой излюбленный прием – синтез различных театральные стилей - и причудливо соединила оперу, балет и драму. Получилась удивительная, экзотическая и даже феерическая, по мнению зрителей, история любви и страсти. В основу либретто "Белой бабочки Йокко" лег цикл эротических танка «Алой тушью по черному шелку» - книги японской поэтессы Йокко Иринати (IX-XII вв).
"Несмотря на то, что материал был непростой, зритель встретил нас с большим интересом. Та загадочность, что была заложена в тексте и музыке - полюбилась. Виталий Галутва - грандиозный талант, а открывать неизвестных композиторов моя слабость. Я безмерно рада, что мне удалось представить его латвийской публике, которая очень чутко и открыто приняла его. Кроме того, дирижер нашего проекта на столько проникся музыкой композитора, что планирует внести его в репертуар своего Академического оркестра B-Sharp", - рассказала режиссер спектакля театральный деятель, актриса, кандидат искусствоведческих наук Мария де Валюкофф.
Мария также поделилась ближайшими планами объединения TEATRO FABRICA: "Мы планируем представить "Белую бабочку Йокко" на престижных европейских оперных и театральных фестивалях - в Kurt-Weill Festival (Германия), Vadstena Summer Opera Festival (Швеция), Wiener Festwochen (Австрия). Это может стать значимым этапом в творческой карьере всех участников нашей международной команды".
Художник-постановщик и художник по костюмам – Елена Мирошниченко (Канада), художник по свету - Мартыньш Фелдманис, хореограф - Дмитрий Гайтюкевич, звукорежиссер - Андрис Узе.
Оперные партии исполнили солистки Латвийской Национальной Оперы Ирма Паваре (меццо-сопрано) и Инна Клочко (сопрано), а также стажер Латвийской Национальной Оперы Яна Луте (сопрано), в мужкой роли выступил актер Марат Эфендиев.
Композитор – Виталий Галутва. Член Союза композиторов России, автор многочисленных сочинений академических жанров, радиоспектаклей, фильмов, опер. Скончался в 2007 году.
Галерея: Премьера камерной оперы-балета "Белая бабочка Йокко"