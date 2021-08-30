В Юрмале с успехом прошла премьера камерной оперы-балета "Белая бабочка Йокко"

Режиссер спектакля Мария де Валюкофф в очередной раз виртуозно использовала свой излюбленный прием – синтез различных театральные стилей - и причудливо соединила оперу, балет и драму. Получилась удивительная, экзотическая и даже феерическая, по мнению зрителей, история любви и страсти. В основу либретто "Белой бабочки Йокко" лег цикл эротических танка «Алой тушью по черному шелку» - книги японской поэтессы Йокко Иринати (IX-XII вв).

"Несмотря на то, что материал был непростой, зритель встретил нас с большим интересом. Та загадочность, что была заложена в тексте и музыке - полюбилась. Виталий Галутва - грандиозный талант, а открывать неизвестных композиторов моя слабость. Я безмерно рада, что мне удалось представить его латвийской публике, которая очень чутко и открыто приняла его. Кроме того, дирижер нашего проекта на столько проникся музыкой композитора, что планирует внести его в репертуар своего Академического оркестра B-Sharp", - рассказала режиссер спектакля театральный деятель, актриса, кандидат искусствоведческих наук Мария де Валюкофф.