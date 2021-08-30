Тилль Линдеманн отменил выступление на фестивале в Твери после визита полиции

Известно, что музыкантам не разрешили выступать на фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности при нарушении предписаний о недопустимости нарушения антиковидных мер на концерте в Твери.

К публикации в Instagram Ларин прикрепил заявление артиста и копию заявления продюсера Линдеманна Анара Рейбанда на имя генерального директора компании "Прайм Маркетинг" Вячеслава Воломатова. В нем указано, что у музыканта и его группы "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля из-за ограничений, введенных органами местного самоуправления и субъекта РФ (Тверская область)".

Напомним, вечером 27 августа в гостиничный номер Линдеманна в комплексе отдыха "Завидово" пришли полицейские. Известно, что полиция составила административный протокол в отношении продюсера солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда о нарушении миграционного режима.