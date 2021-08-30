Дело БалаПАН: обвинили в неуплате налогов, бухгалтера отпустили, остальные в СИЗО

Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа в качестве подозреваемых по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Но 27 августа СК сообщил, что их также подозревают в "уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере".

Санкция этой статьи - до 7 лет лишения свободы.

Бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву отпустили на свободу 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.

Также 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании были задержаны журналисты БелаПАН Ирина Турчина и Захар Щербаков. Они были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. В этот день обыск прошел дома и у заместителя главного редактора БелаПАН Александра Зайцева, который на допрос не доставлялся из-за болезни, он подписал обязательство о явке.

В постановлениях на обыски было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По всей видимости, речь шла о статьях 293 и 342 Уголовного кодекса.