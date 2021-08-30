В Эстонии все еще не удалось избрать нового президента

За кандидата Алара Кариса - директора Национального музея, выдвинутого обеими партиями правящей коалиции - Партией реформ и Центристской партией - проголосовали 63 депутата, еще 16 бюллетеней не были заполнены. Чтобы быть избранным, кандидат должен получить поддержку не менее двух третей членов, то есть получить 68 голосов.

Коалиционные фракции в парламенте имеют в общей сложности 59 голосов, в то время как члены оппозиционных партий "Отечества" и Социал-демократов получили право голоса, а члены третьей оппозиционной политической силы - правой популистской Эстонской консервативной народной партии (EKRE) решили не голосовать в первом туре. Кроме того, по состоянию здоровья в голосовании не смогли принять участие член Партии реформ Сийм Каллас и председатель партии "Отечество" Хелир-Вальдор Сеэдер.

Это означает, что новые кандидаты будут выдвинуты во вторник утром, а второе голосование состоится в полдень. Если это голосование также будет неудачным, после обеда будет проведен третий тур, в котором будут соревноваться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в первых двух турах.

"Утро вечера мудренее, - сказал Карис журналистам. - Будем надеяться, что завтра результат будет другим".

Карис сказал, что не знает, кто за него проголосовал. По его словам, подсчеты указывают на то, что коалиция за него проголосовала.

Карис добавил, что не считает, что ему следует "сильнее убеждать" оппозиционных депутатов. "Если у кого-то есть дополнительные вопросы, я готов на них ответить", - сказал он.