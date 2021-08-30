Министр обороны: В настоящее время нет оснований для применения статьи 5 договора НАТО

Принимая во внимание иммиграционное давление на восточной границе страны, латвийские официальные лица неоднократно указывали на методы гибридной войны, используемые Беларусью против Латвии. Комментируя события на границе, Пабрикс сказал, что трудно провести грань между гибридной войной и обычной войной.

"С одной стороны, когда мы говорим, что идет война, это вопрос о том, когда мы вроде как воюем, а когда нет. Это означает, что мы должны быть очень осторожными и готовыми сказать, когда мы начнем задействовать все механизмы национальной обороны.

Если мы сделаем это слишком поздно, мы уже проиграли. Если же мы сделаем это слишком быстро, у нас не будет достаточно доказательств", - пояснил Пабрикс.

Пабрикс пояснил, что если Латвия подумает об инициировании статьи 5 договора НАТО, то сначала необходимо будет поговорить о выполнении статьи 4.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что члены НАТО будут рассматривать вооруженное нападение на одного или нескольких из них как нападение на всех членов. Статья 4, с другой стороны, предусматривает, что члены НАТО будут консультироваться вместе в любое время, когда, по мнению любого члена, на карту поставлена ​​территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого члена.

Пабрикс считает, что Латвия не находится в ситуации, когда должна быть реализована статья 4, но он обсудил эту норму с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичом (JV). Если Латвия в ходе анализа придет к выводу, что эту норму необходимо внедрить, тогда это немедленно будет сделано.

"Если какая-либо эскалация продолжится, нам нужно будет подумать об этом с нашими партнерами, поэтому я попросил наших литовских, эстонских и польских коллег обсудить ситуацию на следующей неделе в Любляне.

Латвия и эти страны являются основной целью и жертвой этого нападения. Сейчас нет причин и необходимости осуществлять 5 статью, потому что мы справляемся своими силами", - сказал Пабрикс.

Министр подчеркнул, что Латвия не паникует напрасно, но и не скрывает потенциальную угрозу.

"Никогда не будет больше той политики, какая была при Карлисе Улманисе - ты оставайся на своем месте, а мы - на своем",