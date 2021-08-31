"Я уже год не видела ребенка": Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии

Из-за пандемии Юлия не видела дочь Аню уже год.

Дело в том, что девочка живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, родителями ее мужа Александра Аршинова.

Границы сейчас закрыты, и чтобы иметь возможность ездить в Европу Юлия собрала документы и подала запрос на вид на жительство. Однако во время последнего визита в посольство Португалии выяснилось, что опять не хватает каких-то документов.

"Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матери это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства", - цитирует Савичеву РИА "Новости".

Певица намерена жить на две страны.

В Португалии у родителей Аршинова дом, супруги тоже купили там недвижимость. После рождения дочери Юлия намеревалась переселиться в Европу. Она оставила дочь с бабушкой и дедушкой, так как в Португалии условия лучше для того, чтобы растить ребенка, а сама вместе с Александром вернулась в Россию. До пандемии супруги летали в Португалию часто.