"Мне было стыдно звонить друзьям": Алекса о Собчак на "Фабрике звезд", отношениях с абьюзером и муже

Но после проведенного вечера молодые люди поняли, что им надо быть вместе. На следующий день они оставили свои прошлые отношения и стали встречаться: "Мы не вели двойную игру. Это не про нас".

Сейчас Алекса и Вячеслав вместе воспитывают маленькую дочь. Супруги то и дело слышат оскорбления в свой адрес со стороны хейтеров, ведь ради отношений с певицей Дайчев ушел от беременной невесты. Спортсмен подчеркивает, что алименты бывшей девушке он платит в десять раз больше, чем те, что установлены государством. Он старается участвовать в жизни ребенка и регулярно общаться.

Программы, которые посещала бывшая девушка Вячеслава, он не смотрел. Ребенку он помогает. Негативные комментарии в его адрес спортсмена не беспокоят.

Об отношениях с абьюзером

На момент встречи с Вячеславом Алекса четыре года встречалась с бизнесменом Артуром Вайншельбоймом.

"Эти отношения для меня... Я не хочу обижать людей, но это была утопия... Это была игра на выживание. Со стороны все казалось красиво. Я все так преподносила... Было очень много некрасивых моментов... Я пыталась несколько раз уйти, но он не позволял", - вспоминает она.

Мужчина часто обесценивал и унижал избранницу. Он говорил о том, что она без него никто и не сможет прожить: "Когда человек тебе это каждый день говорит, то у тебя появляется страх... Это моральное насилие".

Алексу раз пять в мороз выгоняли из дома на улицу без ключей:

"В первый раз это произошло после концерта Доминика Джокера... Я тогда оставила сумку за столиком, где сидели наши друзья... Я пошла танцевать. Когда вернулась, он забрал у меня ключи, кинул сумку и сказал убираться. Ему не понравилось, что я оставила сумку с ключами от его квартиры... Я помню, как меня впервые выгнали из дома. Он выгнал меня ночью на улицу - на мороз... Мне было стыдно звонить друзьям, поэтому позвонила сначала своей маме, а после - его матери, которая оставила меня у себя".

Потом Артур извинился, сказал, что подобное не повторится. Она вернулась. Однако это повторялось еще много-много раз. Главной проблемой мужчины был алкоголь, родители об этом не знали.

Когда она приняла решение уйти, то оставила ему все свои украшения и коллекцию ваз: "Я все ему оставила и ушла... Я не забирала ничего".

Еще какое-то время после расставания Артур пытался с ней встретиться, но она избегала этих встреч.

О "Фабрике звезд"

По словам Алексы, режиссеры шоу сделали из нее "вечно плачущую" девушку. Она отмечает, что так часто на "Фабрике звезд" она не плакала.

Алекса вспоминает, что с Анастасией Кочетковой у нее на проекте отношения не заладились. Как ей кажется, коллега по шоу была влюблена в Тимати, а тут появилась Алекса. Плохого о ней она ничего сказать не может. Ирину Дубцову Алекса очень любит. Она для нее как член семьи. Звезды постоянно общаются.

Алекса помнит, что ее опекали на проекте Антон Зацепин, Стас Пьеха и Тимати.

Она все еще в обиде на Доминика Джокера. Об этом они до сих пор не поговорили.

Оглядываясь на прошлое, Алекса отмечает, что у них никогда не было сценария. Никто за ее участие на "Фабрике звезд - 4" не платил. Изначально Игорь Крутой не хотел брать Алексу. Но пойти на кастинг ей посоветовал Иосиф Кобзон.

Алекса рассказала, что на кастинге была Ксения Собчак: "Она петь хотела!". Она пришла с наращенными волосами, в шубе и короткой юбке. Лаура предположила, что это было начало карьеры блондинки. После она, видимо, пошла вести шоу "Дом-2".

Что касается романа с Тимати - это все было правдой. Никакого сценария не было. Их чувства были искренними. Она переживала очень из-за папы, который волновался и не одобрял внимание со стороны Тимати. Разошлись влюбленные, потому что они были разные: "Я была для него маленькой".