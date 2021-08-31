Будет ли Латвия участвовать в "Евровидении" в следующем году?

В Twitter началась жаркая дискуссия об участии Латвии в "Евровидении-2022". Самые наблюдательные указали, что наша страна не указана в списке подтвердивших свое участие в конкурсе.

Опасение вызывает и тот факт, что LTV до сих пор не информировало о проведении национального отбора - конкурсе Supernova. Обычно анонс появляется в сентября или октябре.

Портал Sejas связался с представителем LTV Анитой Янсоне, которая подтвердила, что отбор состоится. Информация о нем появится совсем скоро.

Напомним, что в мае прошел 65-й международный конкурс "Евровидение". Победила в нем группа из Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Представительница Латвии Саманта Тина не смогла пройти квалификацию и осталась в своем полуфинале на последнем месте.