Вт, 31.08.2021
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"Дорогой наш президент!" Как и где белорусы оскорбляли Лукашенко - и что им за это было

Александр Лукашенко ФОТО: exsilentroot/shutterstock

После выборов немало белорусов лишились свободы по обвинению в оскорблении президента. Десятки людей сидят за то, что "причинили президенту моральные страдания", "унизили его честь и достоинство", "негативно высказались о нём". Неприличные слова в адрес Лукашенко белорусы писали в основном в Telegram.

Naviny.by посмотрели карту Беларуси и отметили красным цветом места, где граждане страны оскорбляли президента (и это только известные общественности и правозащитникам случаи). Полкарты оказались красными!

ФОТО: Naviny.by

Перечитав приговоры, журналисты с уверенностью заявляют: год колонии - это "золотой стандарт" по статье 368 (оскорбление президента). Именно такой срок чаще всего применяется к обвиняемым.

Про Минск упомянем вкратце. Летом 2021 года 27-летний житель столицы получил два года "химии" за комментарии в Telegram под видео с Лукашенко. Там была "негативная оценка главы государства".

Второму минчанину назначили принудительное психиатрическое лечение - тоже за оскорбление президента.

Под Минском тоже не молчали. Два года "химии" получил по 368-й статье житель Слуцка Сергей Сак. Он "причинил президенту моральные страдания" - именно так написали следователи в обвинении.

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Лишили свободы на год и 49-летнего жителя Заславля. "В ночь на 27 февраля обвиняемый вместе с 46-летней жительницей Минского района разместил на дверях подъездов многоэтажных домов в Заславле листы формата А4 с изображениями и печатным текстом, унижающими честь и достоинство главы государства", - пояснила прокуратура.

Не сдержалась и 30-летняя жительница Столбцов. Она написала "оскорбительный" комментарий в "ВКонтакте". Получила два года "домашней химии".

Также в Минской области за оскорбление президента наказывали жителей Вилейки, Молодечно, Старых Дорог, Дзержинска.

В Гомельской области еще по состоянию на март 2021-го было возбуждено 12 уголовных дел по статье 368.

30-летний житель Гомеля, по сообщению прокуратуры, получил два года колонии за то, что в Еelegram "разместил фотоизображение главы государства, содержавшее его негативную оценку".

На год отправился в колонию житель Чечерска Юрий Ковалев. Он "оскорбил президента" на приеме у психиатра, когда проходил медицинскую комиссию. Врач сдала пациента в милицию. Хотя Юрий утверждал, что "она первая начала" - на приеме оскорбляла Светлану Тихановскую. Житель Чечерска назвал президента, мягко говоря, человеком с низким интеллектом.

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Оскорбление было зафиксировано и в Хойниках. Житель Гомеля Алексей Романов, который имеет онкологическое заболевание и вторую группу инвалидности, получил за некрасивые слова в адрес Лукашенко год колонии. На суде Алексей заявил, что не оскорблял президента, так как не считает Лукашенко таковым.

Не повезло и жителю Добрушского района. Он добавил в свой плейлист "ВКонтакте" песню "Лукашенко, уходи!". За этот трек 22-летний Сергей Балахонов получил год колонии.

Больше всех за нелестные слова в адрес Лукашенко пострадал в Гомельской области житель Брагина. 25-летнего Александра Кулаго в нетрезвом состоянии доставили в местную больницу. Он нелицеприятно высказался о президенте. Это зафиксировали медики и милиционеры. Итог - два года колонии.

Два года "химии" получил житель Житковичей Владимир Шакун. Он оскорбил и президента, и государственные символы.

В Лельчицах милиция возбудила уголовное дело за листовки с "негативной оценкой президента", которые кто-то разбросал в деревне Боровое.

В Речице год и два месяца колонии получил Владимир Михалко. Его задержала милиция за то, что он "на улице Советской, в районной больнице, в здании РОВД и в других общественных местах в присутствии других граждан многократно публично в словесной форме высказывал оскорбления в адрес президента".

Дела по поводу "оскорбления президента" также были в Ельске и Буда-Кошелевском районе.

Не отстает и Могилевская область. Суд в Могилеве оштрафовал на 870 рублей 81-летнюю Аллу Неумоеву, которая во время разговора с коммунальщиками якобы оскорбила Лукашенко. Женщина имеет инвалидность. Она поругалась с коммунальщиками, а те сняли её на видео. В ролике были неприятные слова в адрес "главы государства".

Могилевчанина Михаила Лепейко за "оскорбление президента" отправили на принудительное лечение к психиатру.

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Три месяца ареста получил житель Бобруйска Илья Дерягин по аналогичной статье. Его земляк Игорь Фалецкий получил год колонии за оскорбление президента в видеочате.

Оскорблял президента в комментариях в "ВКонтакте" житель Костюковичей, получил полтора года "химии" за оскорбление президента и житель Краснополья. Студент Илья Силенков расклеил и разбросал не менее 17 листовок с изображением Лукашенко и надписью о нем, которые "унизили его честь и достоинство".

В Круглянском районе за оскорбление президента и хулиганство получили немалые сроки колонии Сергей Скок, Ольга Климкова, Максим Сергеенко. Первый - три года колонии, вторая - три с половиной года колонии, третий - три с половиной года колонии. Речь идет о так называемом "кукольном деле". Обвиняемые сделали и повесили под мостами куклы с изображением Лукашенко.

В Гродненской области также есть белорусы, которые могут публично негативно высказаться о власти. Правда, стоит это дорого - свободы. Год колонии получил 34-летний житель Гродно. Он, выпив алкоголя, позвонил в милицию по номеру 102 и "негативно высказался в адрес президента, тем самым подорвав его авторитет".

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В Лиде суд забрал у ребенка на грудном вскармливании мать. Полтора года колонии получила по решению суда Татьяна Зверко. Ее сыну - год и 8 месяцев. Жительницу Лиды судили за оскорбление милиционера и президента.

В Новогрудке 36-летний местный житель также лишился свободы, потому что "в переписке с иными пользователями Telegram-чата допустил нецензурный, унижающий честь и достоинство главы государства комментарий".

В Островце 51-летний мужчина по препарируемой нами статье получил за комментарий в Telegram 15 месяцев колонии.

В Мостах судили Сергея Бурака. Он получил по 368-й и заодно за надругательство над флагом (ст. 370) два года "химии".

В Сморгони под раздачу Фемиды попал 19-летний Илья Войткевич. Он разместил "ВКонтакте" комментарий, в котором допустил негативную оценку президента, написав среди прочего два оскорбительных слова.

"Оскорбляли президента" также в Волковыске, Ошмянах и Свислочи.

В Брестской области президент также был оскорблен. В Бресте Юрий Виничук получил за это полтора года "химии", Наталья Турова - год и месяц ареста.

Еще одна жительница областного центра сначала оскорбила милиционеров, а когда они пришли к ней - еще и Лукашенко. Женщина получила два года колонии и осталась должна 5 тысяч рублей компенсации милиционерам.

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В Ляховичах мужчина разместил в Telegram "информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства. После чего написал в его адрес клеветнические измышления и оскорбления".

В Пружанах женщина заходила в интернет из аккаунта мужа и писала комментарии. Лукашенко она оскорбила 13 раз. Женщину осудили на год колонии. У нее дома остались 50 котов и 30 собак. Волонтеры искали им новое жилище.

Житель Барановичей Игорь Грищенков "жестоко" оскорбил Лукашенко - разместил его фото в чате в "унизительном виде - гриме клоуна". Под одним из постов он разместил комментарий, который содержал слово "крыса", под вторым - "шизофреник". За это мужчина получил два года "химии".

Еще один житель Барановичей отправлял через Viber картинки. Одна была неудачной, с негативной оценкой президента. Итог - два года "химии".

Другой житель Барановичей оскорбил президента на заправке! В книге жалоб и предложений он написал: "Узурпатор". Получил два года "домашней химии".

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Журналист из Дрогичина Сергей Гордиевич за оскорбление президента отправился в колонию на полтора года.

Полтора года "химии" - таков приговор жителю Иваново. Он позвонил по 102 и в разговоре с милиционером нелестно высказался о Лукашенко.

70-летний житель Кобрина вместо спокойной жизни на пенсии отправился в колонию на два года. Он, как показалось следствию и суду, оскорбил и судей, и президента.

В Жабинке из-за дела по "оскорблению президента" в ИВС оказались около 20 местных жителей. Некто разместил на улицах города портреты Лукашенко, испачканные в фекалиях. Милиция возбудила дело, искала виноватых и устроила в городе зачистку. Как минимум пятеро жителей райцентра вынуждены были бежать из страны. Местные между собой назвали уголовное дело "Шоколадный Саша".

В Витебской области тоже неспокойно. Житель Витебска Юрий Серебро получил полтора года колонии за "оскорбление президента", его 50-летний земляк - два года колонии по аналогичной статье.

В Орше год и три месяца колонии назначил суд для Владимира Шинкевича. Он опубликовал в "Одноклассниках" оскорбительный пост в отношении Лукашенко. Что конкретно содержала публикация, неизвестно, так как дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

33-летний житель райцентра Миоры лишился свободы на полтора года за анекдот о Лукашенко! Михаил Линтовский разместил в "Одноклассниках" ролик, где рассказал анекдот про Лукашенко, а в конце назвал его нехорошим словом.

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Позже хотел ролик удалить, но забыл. Он пояснил, что работает на ферме без выходных, в отпуск его не пустили, поэтому он был зол.

Оригинально оскорбил президента житель Полоцка. Он это сделал… соком из одуванчиков. "54-летний мужчина возвращался из вытрезвителя и был крайне раздосадован этим фактом. Он решил избавиться от негатива необычным способом: взял много одуванчиков и их соком написал на стене надпись, оскорбляющую Лукашенко", - сообщали официальные СМИ.


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