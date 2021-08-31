"Дорогой наш президент!" Как и где белорусы оскорбляли Лукашенко - и что им за это было

Не сдержалась и 30-летняя жительница Столбцов. Она написала "оскорбительный" комментарий в "ВКонтакте". Получила два года "домашней химии".

Также в Минской области за оскорбление президента наказывали жителей Вилейки, Молодечно, Старых Дорог, Дзержинска.

В Гомельской области еще по состоянию на март 2021-го было возбуждено 12 уголовных дел по статье 368.

30-летний житель Гомеля, по сообщению прокуратуры, получил два года колонии за то, что в Еelegram "разместил фотоизображение главы государства, содержавшее его негативную оценку".

На год отправился в колонию житель Чечерска Юрий Ковалев. Он "оскорбил президента" на приеме у психиатра, когда проходил медицинскую комиссию. Врач сдала пациента в милицию. Хотя Юрий утверждал, что "она первая начала" - на приеме оскорбляла Светлану Тихановскую. Житель Чечерска назвал президента, мягко говоря, человеком с низким интеллектом.

Оскорбление было зафиксировано и в Хойниках. Житель Гомеля Алексей Романов, который имеет онкологическое заболевание и вторую группу инвалидности, получил за некрасивые слова в адрес Лукашенко год колонии. На суде Алексей заявил, что не оскорблял президента, так как не считает Лукашенко таковым.

Не повезло и жителю Добрушского района. Он добавил в свой плейлист "ВКонтакте" песню "Лукашенко, уходи!". За этот трек 22-летний Сергей Балахонов получил год колонии.

Больше всех за нелестные слова в адрес Лукашенко пострадал в Гомельской области житель Брагина. 25-летнего Александра Кулаго в нетрезвом состоянии доставили в местную больницу. Он нелицеприятно высказался о президенте. Это зафиксировали медики и милиционеры. Итог - два года колонии.

Два года "химии" получил житель Житковичей Владимир Шакун. Он оскорбил и президента, и государственные символы.

В Лельчицах милиция возбудила уголовное дело за листовки с "негативной оценкой президента", которые кто-то разбросал в деревне Боровое.

В Речице год и два месяца колонии получил Владимир Михалко. Его задержала милиция за то, что он "на улице Советской, в районной больнице, в здании РОВД и в других общественных местах в присутствии других граждан многократно публично в словесной форме высказывал оскорбления в адрес президента".

Дела по поводу "оскорбления президента" также были в Ельске и Буда-Кошелевском районе.

Не отстает и Могилевская область. Суд в Могилеве оштрафовал на 870 рублей 81-летнюю Аллу Неумоеву, которая во время разговора с коммунальщиками якобы оскорбила Лукашенко. Женщина имеет инвалидность. Она поругалась с коммунальщиками, а те сняли её на видео. В ролике были неприятные слова в адрес "главы государства".

Могилевчанина Михаила Лепейко за "оскорбление президента" отправили на принудительное лечение к психиатру.

Три месяца ареста получил житель Бобруйска Илья Дерягин по аналогичной статье. Его земляк Игорь Фалецкий получил год колонии за оскорбление президента в видеочате.