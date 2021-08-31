Эвакуация закончена: в Афганистане больше нет иностранных военных

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В Афганистане больше нет иностранных военных. Эвакуация, официально, закончена.

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Рекордное число коррупционных преступлений за последние 8 лет выявила генпрокуратура России.

В Афганистане больше нет иностранных военных. Эвакуация, официально, закончена

Вторник, 31 августа, - официальный "дедлайн" для вывода войск США и стран международной коалиции из Афганистана. Аэропорт Кабула уже покинул последний самолет ВВС США. За 17 дней самолеты США и их союзников эвакуировали из страны в общей сложности 123 тысячи мирных жителей, сообщили в американском военном ведомстве.

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