Ср, 1.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Эвакуация закончена: в Афганистане больше нет иностранных военных

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Президент Украины - в США.
  • В Афганистане больше нет иностранных военных. Эвакуация, официально, закончена.
  • "Мужское государство" против доставки суши.
  • Рекордное число коррупционных преступлений за последние 8 лет выявила генпрокуратура России.

В Афганистане больше нет иностранных военных. Эвакуация, официально, закончена

Вторник, 31 августа, - официальный "дедлайн" для вывода войск США и стран международной коалиции из Афганистана. Аэропорт Кабула уже покинул последний самолет ВВС США. За 17 дней самолеты США и их союзников эвакуировали из страны в общей сложности 123 тысячи мирных жителей, сообщили в американском военном ведомстве.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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