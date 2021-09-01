Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опеки над дочерью

По словам адвоката певицы, эти деньги Спирс планирует потратить на погашение судебных издержек (1,3 миллиона долларов - 1 099 551 евро) и на выплаты телекомпании Tri Star, которая сотрудничала с певицей (500 тысяч долларов - 423 529 евро). Остальное отец певицы планирует оставить себе.

Мэттью Розенгарт считает действия Джеймса Спирса вымогательством.

"Откровенная попытка Спирс приостановить процесс отказа от опекунства из-за требования выплатить около двух миллионов долларов сверх тех миллионов, которые уже были получены от имущества певицы, не увенчалась успехом", - заявил адвокат.

Напомним, что певица Бритни Спирс попала под опеку отца в 2008 году после публичных скандалов, связанных с ее психическим здоровьем. Ее отец - Джеймс Спирс контролирует практически все сферы жизни дочери. Год назад певица пыталась оспорить опекунство, но проиграла суд.