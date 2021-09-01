Ср, 1.09.2021
Всего на 2022 и 2023 годы предусмотрено чуть более четырех миллионов доз вакцин против Covid-19 от разных производителей. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1

Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опеки над дочерью

Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс потребовал два миллиона долларов (1 691 000 евро) за отказ от опекунства над дочерью. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на адвоката певицы Мэттью Розенгарта.

По словам адвоката певицы, эти деньги Спирс планирует потратить на погашение судебных издержек (1,3 миллиона долларов - 1 099 551 евро) и на выплаты телекомпании Tri Star, которая сотрудничала с певицей (500 тысяч долларов - 423 529 евро). Остальное отец певицы планирует оставить себе.

Мэттью Розенгарт считает действия Джеймса Спирса вымогательством.

"Откровенная попытка Спирс приостановить процесс отказа от опекунства из-за требования выплатить около двух миллионов долларов сверх тех миллионов, которые уже были получены от имущества певицы, не увенчалась успехом", - заявил адвокат.

1

Напомним, что певица Бритни Спирс попала под опеку отца в 2008 году после публичных скандалов, связанных с ее психическим здоровьем. Ее отец - Джеймс Спирс контролирует практически все сферы жизни дочери. Год назад певица пыталась оспорить опекунство, но проиграла суд.

В июне 2021 года артистка попросила суд прекратить опеку над ней и рассказала, что опекуны заставляют ее работать, принимать литий и не позволяют ей забеременеть. В августе Джеймс Спирс согласился прекратить опеку над своей дочерью.


НАВЕРХ
Back