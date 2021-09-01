Ольга Бузова рассказала о том, сколько тратит в месяц, и показала фото своего первого парня

Артистка призналась, что ее минимальный бюджет на месяц - 5 млн рублей (57 827 евро).

"Мои затраты в месяц на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества - это минимум 5 млн рублей", - отметила ведущая.

Известно, что сейчас Бузова готовит шоу в Сrосus Сitу Наll, которое обойдется ей более чем в 30 млн рублей (346 975 евро):

"Но финальную стоимость я жду от технической службы, там будет намного больше. Плюс к этим всем историям путешествия, плюс я делаю ремонт в квартире, которую купила сама".

Более того, певица отметила, что платит налоги. Детали же своего заработка она не раскрыла.

Ольга поделилась с фанатами эксклюзивной информацией и рассказала о своем первом возлюбленном.

"Ловите мегаэксклюзив. Это Леша! Самый красивый и завидный парень в школе. У нас были школьные отношения, поцелуи у подъезда и совместный выпускной. Это был официально мой первый парень, но не первая любовь.

До сих пор с теплом вспоминаю его и наши старшие классы. Я была "бэшкой", он - "вэшкой". Фото сделано у школы после награждения и перед выпускным. В 2018 году очень хотела его найти, чтобы спустя столько времени встретиться, но даже Андрей Малахов не смог этого сделать. Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он, напишите, пожалуйста, моей команде", - обратилась звезда к своим подписчикам в Instagram.

ФОТО: @buzova86