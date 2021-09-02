"Она устала, ей очень сейчас тяжело!": лечащий врач МакSим дал первое интервью

К доктору Павлову 38-летняя певица попала в крайне тяжелом состоянии. Она не могла самостоятельно дышать, а весь мир затаив дыхание следил за ее состоянием. Команде Дениса Петровича удалось почти невозможное - вернуть МакSим к жизни.

"Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Она была в тяжелом состоянии, - рассказал врач. - Мы подключили ее к ЭКМО (аппарату, компенсирующему работу легких. - Прим. ред.), под действием которого она находилась около 30 дней".

Врачи понимали, что очень важно сохранить певице голос, поэтому они сделали все, чтобы аппарат не повредил гортань и голосовые связки.

Доктор Павлов вспоминает момент, когда МакSим пришла в себя.

"Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь? Видишь?". Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос "Где ты находишься?" она сказала губами, что в Дубае. С этого момента стали ее потихоньку реабилитировать", - отметил Денис Петрович в интервью Елене Малышевой в передаче "Жить здорово!" на Первом канале.

Певицу еще ждет длительное восстановление, так что пока рано говорить о ее возвращении на большую сцену. Доктор Павлов до сих пор следит за лечением Марины. Артистка, по словам доктора, порой даже не в силах разговаривать по телефону.

"Она устала, ей очень сейчас тяжело!" - отметил врач.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.