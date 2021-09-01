Главные редакторы независимых российских СМИ написали письмо Путину

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Редакторы российских независимых СМИ обратились к Путину с требованием аннулировать список "иноагентов" и поправить законодательство

Главные редакторы российских СМИ, в том числе телеканала "Дождь", "Новой газеты", "Эха Москвы", Znak.com и ТВ2, опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с требованием аннулировать действующий список "иностранных агентов" и поправить законодательство об "иноагентах".

В обращении руководители СМИ предлагают 12 поправок к закону об "иноагентах". В том числе присваивать такой статус, считают подписавшие открытое письмо, следует только по решению суда. Также законодательство должно четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма". Авторы обращения предлагают обязать Минюст предоставлять доказательства, по которым то или иное СМИ является "иноагентом".

Кроме того, в поправках говорится об установлении минимальной допустимой доли иностранного финансирования в 30%, упрощении отчетности для СМИ, которые уже имеют данный статус. Также главные редакторы пишут, что следует исключить положения, связанные с произвольным применением права, например конструкцию "может быть".

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