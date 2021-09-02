LTV: Кариньш еще две недели назад предлагал отказаться от идеи "обязательной вакцинации"

Причина: момент, когда эти поправки были бы эффективны, давно упущен.

Кариньш также убежден, что именно муниципалитеты должны играть большую роль в установлении ограничений на Covid-19.

Аналогичное мнение высказал и президент.

Как уже сообщалось, Законопроект о требовании обязательной вакцинации от Covid-19 для работающих в конкретных сферах комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции на данный момент отложила, сообщил Латвийскому радио после встречи с президентом Эгилом Левитсом председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Главы фракций договорились, что желаемого результата - более обширного охвата вакцинации - можно добиться другими способами, так как законопроект об обязательной вакцинации для конкретных групп объят слухами и полуправдами, пояснил Латковскис.

"Несмотря на тревогу, в Латвии с июля каждый день вакцинируется по 5-6 тысяч человек. Достаточно значительное число. И, я думаю, что осенью люди, которые еще не приняли решение, примут решение вакцинироваться и темп увеличится.

Возможно, решение нужно искать и другими способами - правилами Кабинета министров, позитивными кампаниями, объяснениями врачей, а также привлечением семейных врачей к процессу объяснения", - заявил депутат Сейма.

Руководители фракций снова встретятся в четверг, 2 сентября, чтобы продолжить переговоры об улучшении управления пандемией.