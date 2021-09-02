Популярная Instagram-модель была найдена мертвой при загадочных обстоятельствах

Популярная американская звезда Instagram и модель сайта OnlyFans Джене Ганье, более известная как Мисс Мерседес Морр, найдена мертвой в своей собственной квартире в городе Ричмонд, штат Техас.

Как сообщает портал Daily Mail, 33-летняя женщина была задушена. Недалеко от дома Мерседес был также найден труп мужчины. Полиция выяснила, что это 34-летний житель Флориды Кевин Александр Аккорто. На теле мужчины было множество ножевых ранений. Предполагается, что именно он убил женщину, а затем совершил самоубийство.

Насколько известно, Аккорто не состоял с жертвой в каких-либо отношениях. Не исключается, что все случилось в ходе неудачной попытки ограбления, однако следов взлома в доме обнаружено не было. Окончательных выводов относительно мотивов преступления и самоубийства пока нет.

В свою очередь, сестра убитой заявила, что это не было ограблением. Согласно ее словам, кто-то преследовал сестру незадолго до ее смерти.