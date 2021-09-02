Создатель знаменитого подкаста Джо Роган заразился Covid-19

"Я вернулся с дороги в субботу вечером, чувствуя себя очень уставшим, - сказал Роган на видео в Instagram. - У меня болела голова, и я просто чувствовал себя подавленным. На всякий случай я расстался с семьей, спал в другой части дома, всю ночь у меня был жар, и я сильно потел, я уже знал, что происходит. Я встал утром, прошел обследование, и оказалось, что у меня Covid. Я сразу же начал принимать всевозможные лекарства. Моноклональные антитела, ивермектин (антипаразитарный препарат), азитромициин (полусинтетический антибиотик широкого спектра действия), преднизон (глюкокортикоидный препарат, который в основном используется для подавления иммунной системы и уменьшения воспаления). Еще мне делали капельницы с препаратами NAD, и капельницы с витаминами. Я делал это три дня подряд, и теперь в среду я чувствую себя прекрасно".