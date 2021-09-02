Бывший глава литовского МИД Линкявичюс опубликовал видео, как белорусские пограничники гонят мигрантов

"Мигрантов заманили в Беларусь в качестве туристов, а теперь их принудительно толкают на территорию ЕС. Но они понимают, что для этой аферы уже поздно", - пишет Линкявичюс.
В телеграм-канале ГПК появился комментарий по поводу видео с границы Беларуси и Литвы. В ведомстве заявили, что все происходило на прошлой неделе.
"На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников. Это доказывает тот факт, что они не намеревались следовать на территорию нашей страны", - делает выводы Госпогранкомитет.
Действия силовиков называют "оперативным прикрытием резервом Сморгонской погрангруппы" для "предотвращения незаконного пересечения границы из Литвы".
"Из видео понятно, что физическая сила к беженцам белорусской стороной не применялась", - заверяют в белорусском пограничном ведомстве. Там также сообщили, что иностранцы находилась у границы около 8 дней, после чего ушли вглубь территории Литвы.