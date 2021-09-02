Чт, 2.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Бывший глава литовского МИД Линкявичюс опубликовал видео, как белорусские пограничники гонят мигрантов

ФОТО: https://t.me/nashaniva

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал видео, утверждая, что на нем белорусские пограничники со щитами гонят мигрантов, находящихся между пограничными столбами, в сторону границы Литвы.

"Мигрантов заманили в Беларусь в качестве туристов, а теперь их принудительно толкают на территорию ЕС. Но они понимают, что для этой аферы уже поздно", - пишет Линкявичюс.

В телеграм-канале ГПК появился комментарий по поводу видео с границы Беларуси и Литвы. В ведомстве заявили, что все происходило на прошлой неделе.

"На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников. Это доказывает тот факт, что они не намеревались следовать на территорию нашей страны", - делает выводы Госпогранкомитет.

Действия силовиков называют "оперативным прикрытием резервом Сморгонской погрангруппы" для "предотвращения незаконного пересечения границы из Литвы".

"Из видео понятно, что физическая сила к беженцам белорусской стороной не применялась", - заверяют в белорусском пограничном ведомстве. Там также сообщили, что иностранцы находилась у границы около 8 дней, после чего ушли вглубь территории Литвы.


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