В среду предотвратили попытки 18 человек пересечь латвийско-белорусскую границу

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.