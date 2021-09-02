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Роскомнадзор назвал приложение "Навальный" в магазинах Apple и Google "вмешательством в выборы".

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Роскомнадзор назвал приложение "Навальный" в магазинах Apple и Google "вмешательством в выборы"

Роскомнадзор повторно потребовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play, заявив, что отказ будет расцениваться как "вмешательство в российские выборы". Об этом пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре сослались на требование Генпрокуратуры о немедленной блокировке приложения. По мнению ведомства, оно используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятий" организации ФБК, "признанной экстремистской и запрещенной в России решением Московского городского суда".

"Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность (статья 13.41 КоАП РФ), а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Административный штраф по статье об ограничении доступа к запрещенной информации, о которой пишет ведомство, составляет до четырех миллионов рублей при первом нарушении. За участие в деятельности экстремистских организаций предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

В середине августа Роскомнадзор уже требовал от компаний удалить приложение "Навальный". 23 августа проект GlobalCheck, который мониторит российскую систему интернет-блокировок, сообщил, что мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение в России. Доступ к нему закрыл провайдер Wifire, а также оператор "Билайн".

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и 49 связанных с ним интернет-ресурсов. В ведомстве заявили, что эти сайты используются для пропаганды и продолжения запрещенной "экстремистской деятельности".

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