ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет. Уже можно послушать две песни

Пластинка, получившая название Voyage, выйдет 5 ноября. В неё войдут 10 новых песен, две из которых можно послушать прямо сейчас абсолютно бесплатно. Песня I Still Have Faith In You даже сопровождается видеоклипом, в котором новая музыка положена на архивные кадры группы.

Эти песни будут представлены не только в записи, но и вживую. Презентация первого за 40 лет альбома состоится на специально построенной арене в Лондоне весной 2022 года.

BBC сообщает, что перед зрителями "выступят" виртуальные изображения участников группы, которые будут петь в сопровождении живого ансамбля музыкантов. Продажа билетов на этот концерт начнётся 7 сентября.