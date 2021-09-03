Пт, 3.09.2021
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Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет. Уже можно послушать две песни

Шведская группа ABBA ФОТО: AFP/SCANPIX

Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Об этом участники группы сообщили на своём YouTube-канале.

Пластинка, получившая название Voyage, выйдет 5 ноября. В неё войдут 10 новых песен, две из которых можно послушать прямо сейчас абсолютно бесплатно. Песня I Still Have Faith In You даже сопровождается видеоклипом, в котором новая музыка положена на архивные кадры группы.

Эти песни будут представлены не только в записи, но и вживую. Презентация первого за 40 лет альбома состоится на специально построенной арене в Лондоне весной 2022 года.

BBC сообщает, что перед зрителями "выступят" виртуальные изображения участников группы, которые будут петь в сопровождении живого ансамбля музыкантов. Продажа билетов на этот концерт начнётся 7 сентября.

ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю поп-музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имён исполнителей. 10 лет спустя с момента основания группа прекратила выступления. Последний студийный альбом шведского коллектива The Visitors был выпущен в 1981 году.


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