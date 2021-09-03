Сенсация Каннского фестиваля фильм "Титан" дополнил программу "Балтийской жемчужины"

Забудьте все, что вас шокировало до сих пор. Эпатажный "Титан" взорвет ваше представление о радикализме и провокациях в кино. В истории Каннского фестиваля нечасто требовалось медицинское вмешательство для слишком впечатлительных зрителей, но уже в середине первого сеанса "Титана" к выходу Дворца фестивалей подъехала машина скорой помощи.

Безусловно, никто из зрителей не мог предположить, что обрушится на них после вступительных титров, так как продюсеры картины умышленно ограничили описание лишь одним предложением о свойствах металла.

О чем же фильм?.. После автомобильной аварии, произошедшей несколько лет назад, Алексе вживили в висок титановую пластину. Брутальный металл усилил разрушающий потенциал девушки и обострил необычные инстинкты. С тех самых пор она начинает испытывать нездоровое влечение к пиромании и необузданную потребность в сексе… с автомобилями. Алекса жаждет любви, но не знает, как реализовать свои чувства.

Этот гормонально-бензиновый взрыв в ее теле спровоцировал волну беспричинной агрессии и неоправданных вспышек гнева. Разнузданные оргии сменяются кровожадными бесчинствами, и вот когда история доходит до самой предельной точки, происходит неожиданная встреча…

Видео: Трейлер фильма "Титан"

"Титан" - экстремально жуткий, но визуально изобретательный боди-хоррор, жонглирующий кошмаром и смехом, снятый с ошеломляющей дерзостью и иронией - то атакующий зрителя, то доводящий его до экстаза. Для самых бесстрашных и отчаянных киноманьяков это иронично-зловещее творение будет демонстрироваться на единственном сеансе 28 сентября в кинотеатре Splendid Palace.

Внимание: фильм содержит откровенные сцены с элементами насилия. Если это может шокировать - воздержитесь от просмотра.