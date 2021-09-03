В Риге стартует Artdocfest/Riga, на котором покажут фильм "Горбачев. Рай"

Зрители смогут увидеть ряд картин Artdocfest, которые должны были быть показаны еще в прошлом году, но из-за пандемии фестиваль в запланированные сроки провести не удалось.

Вниманию зрителей будет предложен 31 фильм разных стран мира, при этом на фестивале в Риге будут находиться 14 кинорежиссеров-авторов картин. Фильм президента кинофестиваля Виталия Манского "Горбачев. Рай", который откроет Artdocfest, будет показан вне конкурса.

Фильм "Горбачев. Рай" в числе других 15 документальных фильмов прошел отбор на премию Европейской киноакадемии. Финалисты будут объявлены 9 ноября 2021 года в рамках Фестиваля европейского кино в Севилье (Испания). Мировая премьера картины "Горбачев. Рай" состоялась в 2020 году на фестивале документального кино IDFA, где фильм получил приз за лучшую режиссуру. "Горбачев. Рай" - совместное производство студий Vertov (Латвия) и HypermarketFilms (Чехия).