Собчак, Бузова и "Нежный редактор" устроили скандал из-за интервью с группой Måneskin

По её словам, за час до интервью ей пришло письмо о том, что оно всё-таки не состоится. При этом музыканты общались с другими представителями СМИ буквально на глазах "Нежного редактора", которая не упустила возможность покритиковать коллег за их непрофессионализм.

"Стою, наблюдаю интервью: журнал совместно с Бузовой заставляют Måneskin слушать её треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь. Неужели это круче, чем мой подкаст для них?" - недоумевает девушка.

Собчак, в свою очередь, в соцсетях также прошлась по менеджерам группы. Она утверждает, что организаторы сами вышли на неё и предложили пообщаться с группой, а потом неожиданно отказались от интервью.

"Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на до*** вперёд. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать", - написала Собчак.

Ксения Анатольевна утверждает, что у них с группой была договорённость, что музыканты дадут интервью "Вечернему Урганту", печатной прессе, но в YouTube - только ей. Поэтому Собчак была удивлена, что общение с музыкантами согласовали и с "Нежным редактором", которую в итоге тоже "кинули" за час до записи.

"К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки", - злилась Ксения.

Ольга Бузова не стала игнорировать претензии Собчак и Мингалимовой. В своём Instagram телеведущая жёстко высказалась по поводу критики коллег.

"Почему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Для меня странно такое поведение, но я на всякий случай сразу извинюсь. Хотя нет моей вины в том, что прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент. Но обе сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки?" - заявила Бузова.

Ольга также отметила, что её треки никто группу не заставлял слушать. Она также предложила Татьяне Мингалимовой обратиться к дерматологу, потому что "краснеть от вопросов… это плохо".

Точку (хотелось бы верить) в этой истории поставил стендап-комик Илья Соболев, который в своём Instagram также высказался по поводу менеджера группы Måneskin. Соболев рассказал, что позвал его на рыбалку и тот обещал приехать, но в итоге его тоже "кинули".