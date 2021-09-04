В России мужчина похитил девушку, девять дней держал ее в гараже и насиловал. Подозреваемого задержали

Девушка вышла из дома и пошла на свидание вечером 24 августа и не вернулась. Ее родственники обратились в полицию. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Однако вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвальном помещении гаража в Приокском районе.

СК РФ завел новое дело - о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Мужчину, которому принадлежал гараж задержали и предъявили ему обвинения. Суд санкционировал его арест.