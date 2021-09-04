Сб, 4.09.2021
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В России мужчина похитил девушку, девять дней держал ее в гараже и насиловал. Подозреваемого задержали

ФОТО: ninocare/pixabay

В России в Нижнем Новгороде 23-летнюю местную жительницу похитил мужчина, с которым она договорилась о встрече на сайте знакомств. Он угрожал ей ножом. Далее мужчина запер ее в подвале гаража и девять дней насиловал.

Девушка вышла из дома и пошла на свидание вечером 24 августа и не вернулась. Ее родственники обратились в полицию. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Однако вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвальном помещении гаража в Приокском районе.

СК РФ завел новое дело - о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Мужчину, которому принадлежал гараж задержали и предъявили ему обвинения. Суд санкционировал его арест.

В сообщениях Следственного комитета России пока нет никаких подробностей об обвиняемом. Mash писал, что владелец гаража - 39-летний Сергей Свешников. По данным Mash, жена Свешникова 1 сентября объявила в социальных сетях об исчезновении мужа и просила помочь в его поиске.


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