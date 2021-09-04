Сб, 4.09.2021
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Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

В пятницу 43 человека пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

Латвийско-белорусская граница. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пограничники в пятницу, 3 сентября, предотвратили попытки 43 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

В целом с 10 августа предотвращены попытки 901 человека пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа до 10 ноября объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.


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