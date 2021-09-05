Трагическое ДТП в Эстонии: причиной гибели двух подростков стал обгон

Подростки на мотоцикле в понедельник около 21:15 вечера ехали из волости Кастре в сторону Юленурме, но туда они так и не добрались. За несколько километров до Юленурме в районе Ройу они столкнулись с внедорожником BMW. Юноша и девушка скончались на месте происшествия. Управлявшую BMW 21-летнюю девушку доставили в больницу для проверки состояния здоровья, пишет Tartu Postimees.

Ранее уже было известно, что трагедия произошла из-за того, что водитель BMW выехала на встречную полосу. Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод сообщила, что на основании собранных доказательств к трагическому ДТП привел обгон, который совершала водитель BMW.

"На данный момент мы знаем, что водитель BMW стала обгонять двигавшуюся впереди нее машину, когда на встречной полосе столкнулась с мотоциклом", - сказала Роод. Цель дальнейшего производства выяснить, почему водитель, несмотря на ехавший ей навстречу мотоцикл, начала совершать обгон.

"У нас по-прежнему нет оснований считать, что женщина во время езды пользовалась телефоном. Но специалисты еще раз проверят телефон водителя, чтобы мы могли быть полностью в этом убеждены", - добавила Роод.

Автомобиль, который обгоняла водитель BMW, после столкновения остался на месте происшествия и полиция смогла допросить водителя той машины.

В рамках уголовного производства была также назначена экспертиза, которую проведут эксперты Института судебной экспертизы.

"К сожалению, мы не можем предсказать время получения этих ответов", - уточнила прокурор.

ДТП произошло на участке дороги, где максимально разрешена скорость в 90 км/ч. Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство. Сбором информации и доказательств сейчас занимается полиция.

Прокурор добавила, что, к сожалению, невозможно предоставить более подробную информацию о следственных мероприятиях и их содержании, поскольку опубликованное в СМИ может повлиять на данные в ходе расследования показания.

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