Трагическое ДТП в Эстонии: причиной гибели двух подростков стал обгон
В понедельник вечером в Тартумаа в волости Камбья тяжелое ДТП, унесшее жизни 15-летней девушки и 17-летнего юноши, произошло из-за обгона, пишет Rus.Postimees.
В понедельник вечером в Тартумаа в волости Камбья тяжелое ДТП, унесшее жизни 15-летней девушки и 17-летнего юноши, произошло из-за обгона, пишет Rus.Postimees.
Подростки на мотоцикле в понедельник около 21:15 вечера ехали из волости Кастре в сторону Юленурме, но туда они так и не добрались. За несколько километров до Юленурме в районе Ройу они столкнулись с внедорожником BMW. Юноша и девушка скончались на месте происшествия. Управлявшую BMW 21-летнюю девушку доставили в больницу для проверки состояния здоровья, пишет Tartu Postimees.
Ранее уже было известно, что трагедия произошла из-за того, что водитель BMW выехала на встречную полосу. Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод сообщила, что на основании собранных доказательств к трагическому ДТП привел обгон, который совершала водитель BMW.
"На данный момент мы знаем, что водитель BMW стала обгонять двигавшуюся впереди нее машину, когда на встречной полосе столкнулась с мотоциклом", - сказала Роод. Цель дальнейшего производства выяснить, почему водитель, несмотря на ехавший ей навстречу мотоцикл, начала совершать обгон.
"У нас по-прежнему нет оснований считать, что женщина во время езды пользовалась телефоном. Но специалисты еще раз проверят телефон водителя, чтобы мы могли быть полностью в этом убеждены", - добавила Роод.
Автомобиль, который обгоняла водитель BMW, после столкновения остался на месте происшествия и полиция смогла допросить водителя той машины.
В рамках уголовного производства была также назначена экспертиза, которую проведут эксперты Института судебной экспертизы.
ДТП произошло на участке дороги, где максимально разрешена скорость в 90 км/ч. Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство. Сбором информации и доказательств сейчас занимается полиция.
Прокурор добавила, что, к сожалению, невозможно предоставить более подробную информацию о следственных мероприятиях и их содержании, поскольку опубликованное в СМИ может повлиять на данные в ходе расследования показания.
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