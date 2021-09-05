Ивлеева о кризисе, трудном детстве в 90-х и строительстве бара: "Я хочу, чтобы мое имя вошло в историю"

"Все, что касается моей семьи, - пример того, как я бы не хотела жить", - подчеркивает Настя.

Она отмечает, что в 90х в ее родной деревне Разметелево (Всеволожский район) жилось довольно сложно: "С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается. Никто со мной не вел бесед и не передавал жизненный опыт - у старшего поколения не было на это времени".

Ивлеева понимает, что родителей нельзя тут винить, ведь в 90-е годы была другая схема выживания. Теперь она считает, что настало ее время сделать все, что в ее силах, чтобы родные ни в чем не нуждались.

"Я благодарна семье за то, что трудности выковали мой железный характер, я стала пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить.

Настя Ивлеева не стала скрывать, что у нее был период творческого кризиса. Депрессии не было, а потому у блондинки хватило сил вырваться из этого состояния, не усугублять его: "Я нахожу вдохновение в себе и собственных задачах. Понимаю, что помимо меня их никто не сделает.

Моя задача - идти вперед и развиваться, поэтому времени на долгие переживания просто нет. Также помогают друзья и книги!".

Сейчас она хочет выйти из своей зоны комфорта, потому строит бар в Москве.

"Не спасовать, не стесняться собственных желаний. Вот смотри: во всех моих новых проектах я рискую. Я не иду по хорошо знакомой мне широкой тропинке, зная, что в конце пути меня ждет предсказуемый стопроцентный успех. Если бы я хотела комфорта, занималась бы дальше тревел-историями и вайнами. Но нет.

Я строю бар в Москве, хотя ни черта не смыслю в ресторанном бизнесе. Страшно? Жутко страшно!

Дизайн разрабатывает Гарри Нуриев. Мы как-то моментально поймали одну волну и задумали больше, чем просто бар-ресторан - концептуальное пространство, которое взбодрит ночную жизнь Москвы, и не только ночную, кстати. Мы выйдем за рамки вечеринок с диджеем и бокальчиком. Будут и неожиданные перформансы, и тайная комната, и специальные программы. Удивит абсолютно все!" - обещает она.

Настя подчеркивает, что ей исполнилось тридцать лет и захотелось чего-то большего. Потому она сделала проект "Блогеры и дороги" и готовит премьеру дрэг-шоу:

"У меня есть охват, аудитория, вес, авторитет. Я хочу использовать все это для того, чтобы сделать что-то действительно важное. Мои амбиции - снять шоры с сознания людей, помочь им стать свободнее.

Представляешь, пройдет двадцать лет, дрэг станет суперпопулярным в России, раскроются классные артисты, а люди будут говорить - первое дрэг-шоу в стране сделала Ивлеева!