Вс, 5.09.2021
Нынешняя политическая власть "двуглавого Франкенштейна популизма", где одна голова - депутат Сейма Алдис Гобземс, а другая - бизнесмен Айнарс Шлесерс. Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"
Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"

Умерла певица Сара Хардинг из группы Girls Aloud. Ей было 39 лет

Вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди. Об этом сообщила в Instagram мать певицы, пишет "Медуза". 

Хардинг было 39 лет.

О своей болезни певица публично сообщила год назад. Хардинг рассказывала, что врачи тогда говорили ей, что она "не доживет до следующего Рождества".

Группа Girls Aloud была создана в 2002 году. Группа выпустила пять альбомов и распалась в 2009 году.

Girls Aloud были одной из наиболее успешных поп-групп в истории Великобритании. 


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