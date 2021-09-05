Умерла певица Сара Хардинг из группы Girls Aloud. Ей было 39 лет

Хардинг было 39 лет.

О своей болезни певица публично сообщила год назад. Хардинг рассказывала, что врачи тогда говорили ей, что она "не доживет до следующего Рождества".

Группа Girls Aloud была создана в 2002 году. Группа выпустила пять альбомов и распалась в 2009 году.