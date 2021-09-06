Талибы сообщили, что заняли Панджшерское ущелье
Захватившее власть в Афганистане движение исламистов "Талибан" в понедельник сообщило, что "полностью заняло" Панджшерское ущелье - последний бастион противостояния в Афганистане, сообщает AFP.
Захватившее власть в Афганистане движение исламистов "Талибан" в понедельник сообщило, что "полностью заняло" Панджшерское ущелье - последний бастион противостояния в Афганистане, сообщает AFP.
"С этой победой наше государство полностью выведено из болота войны", - сообщил представитель талибов по связям с прессой Забихулла Муджахид.
Вечером в воскресенье Национальное движение сопротивления, боровшееся в провинции Панджшер, призвало талибов заключить перемирие.
В рядах движения - бывшие солдаты армии Афганистана, а также бойцы спецотрядов и местные боевики.
Представитель Национального движения сопротивления по связям с прессой, известный афганский журналист Фахим Дашти и генерал Абдулвудод Зара погибли в последних боях.
Талибы в воскресенье сообщили, что заняли почти все Панджшерское ущелье, однако сторонники движения сопротивления в СМИ эти утверждения опровергли, пояснив, что бойцы отступили на возвышенности.
Ранее поступали сообщения, что талибы в провинции Панджшер, находящейся на севере от Кабула, быстро продвигаются вперед.
Напомним, после завершения вывода военного контингента США и других стран из Афганистана талибы провели всеобщую операцию по нападению и в короткие сроки захватили почти всю территорию страны, а 15 августа под их натиском пала столица Кабул.