Талибы сообщили, что заняли Панджшерское ущелье

"С этой победой наше государство полностью выведено из болота войны", - сообщил представитель талибов по связям с прессой Забихулла Муджахид.

Вечером в воскресенье Национальное движение сопротивления, боровшееся в провинции Панджшер, призвало талибов заключить перемирие.

В рядах движения - бывшие солдаты армии Афганистана, а также бойцы спецотрядов и местные боевики.

Представитель Национального движения сопротивления по связям с прессой, известный афганский журналист Фахим Дашти и генерал Абдулвудод Зара погибли в последних боях.

Талибы в воскресенье сообщили, что заняли почти все Панджшерское ущелье, однако сторонники движения сопротивления в СМИ эти утверждения опровергли, пояснив, что бойцы отступили на возвышенности.

Ранее поступали сообщения, что талибы в провинции Панджшер, находящейся на севере от Кабула, быстро продвигаются вперед.