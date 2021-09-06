Свинка Пеппа удалила пост, что ее альбом оценен выше, чем Donda Канье Уэста. Но шутки уже не остановить

Donda Канье Уэста получил 51 балл на Metacritic. Так, музыкальное издание Pitchfork 31 августа опубликовало рецензию на творение рэпера, оценив его на 6 баллов из 10. В рецензии сказано, что альбом похож на "свалку треков в поисках более значимых смыслов".
В свою очередь, ровно за месяц до этой рецензии, 31 июля, на сайте появилась рецензия на второй альбом Свинки Пеппы, который получил 6,5 балла из 10.
Как результат - Twitter наполнился мемами на тему того, что мультяшка "уделала" рэпера. Так, один из твитов репостнули авторы официального аккаунта Пеппы. Мем они подписали, отметив, что Пеппе не пришлось несколько раз собирать стадион, чтобы получить оценку выше, чем у рэпера. Спустя время твит был удален, но, как говорится, Интернет все помнит.
"Покойся с миром тот твит Свинки Пеппы"
"Они удалили тот твит, но я не могу позволить, чтобы он был забыт"
"Грандиозный провал для Канье. Представьте, что вас каким‑то образом смогла обойти Свинка Пеппа"
"Свинка Пеппа против Канье - это противостояние, которое мы заслужили после этого года кошмара"
В итоге выяснилось, что первый альбом Свинки получил оценку еще выше.
Как пишет Tjournal, это не первый раз, когда Пеппу сравнивают с другими поп-исполнителями. Это тоже стало темой для шуток.
"Лучшие альбомы десятилетия: 1. "Мой первый альбом" от Свинки Пеппы. 2. ARTPOP Леди Гаги"