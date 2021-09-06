Свинка Пеппа удалила пост, что ее альбом оценен выше, чем Donda Канье Уэста. Но шутки уже не остановить

Donda Канье Уэста получил 51 балл на Metacritic. Так, музыкальное издание Pitchfork 31 августа опубликовало рецензию на творение рэпера, оценив его на 6 баллов из 10. В рецензии сказано, что альбом похож на "свалку треков в поисках более значимых смыслов".

В свою очередь, ровно за месяц до этой рецензии, 31 июля, на сайте появилась рецензия на второй альбом Свинки Пеппы, который получил 6,5 балла из 10.

Как результат - Twitter наполнился мемами на тему того, что мультяшка "уделала" рэпера. Так, один из твитов репостнули авторы официального аккаунта Пеппы. Мем они подписали, отметив, что Пеппе не пришлось несколько раз собирать стадион, чтобы получить оценку выше, чем у рэпера. Спустя время твит был удален, но, как говорится, Интернет все помнит.

"Покойся с миром тот твит Свинки Пеппы"

RIP TO THIS TWEET BY @peppapig pic.twitter.com/2Vxi9tnZ2z — Did DONDA DELUXE Drop Today? (@didjesusdrop) September 1, 2021

"Они удалили тот твит, но я не могу позволить, чтобы он был забыт"

they deleted this tweet but i cant let it be forgotten pic.twitter.com/lpp1AfnE0i — habetrot big chungus (@manglegrove) September 1, 2021

"Грандиозный провал для Канье. Представьте, что вас каким‑то образом смогла обойти Свинка Пеппа"

Such a big L for Kanye imagine being mudded by Peppa pig smh — peace🐸💸 (@tokiayanogaming) September 1, 2021

"Свинка Пеппа против Канье - это противостояние, которое мы заслужили после этого года кошмара"

Peppa Pig vs. Kanye is the beef we DESERVE after this nightmare of a year. — Adrianne (@curlinrondo) September 2, 2021

В итоге выяснилось, что первый альбом Свинки получил оценку еще выше.

Peppa Pig My first album >>>>>> Kanye West Donda pic.twitter.com/ihziIwsa3R — é por isso que o will smith bate em robô (@CostaDetlev) September 1, 2021

Как пишет Tjournal, это не первый раз, когда Пеппу сравнивают с другими поп-исполнителями. Это тоже стало темой для шуток.

"Лучшие альбомы десятилетия: 1. "Мой первый альбом" от Свинки Пеппы. 2. ARTPOP Леди Гаги"