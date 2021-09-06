Пн, 6.09.2021
Мы возмущены, что в Даугавпилсской больнице дедушку отдали, как кусок мяса - обнаженным в целлофановом мешке Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице
Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

В ходе исторической миссии на Марсе получен идеальный образец грунта

ФОТО: AFP / Scanpix

После неудачной первой попытки взять образец грунта с Марса, самоходному аппарату NASA Perseverance наконец удалось высверлить идеальный образец грунта. Это - широкий шаг вперед для ученых к будущей цели - доставить образцы обратно на Землю, чтобы в них можно было искать признаки древней жизни.

Свою последнюю попытку сверления зонд осуществил 1 сентября после того, как команда NASA нашла значительный по размером камень, который хорошо подошел бы для получения образцов. Камень находится на гребне, с которого открывается вид на кратер Езеро.

Камень именно такого вида и надеялась найти команда. Первые попытки получить из него образцы состоялись несколько недель назад, однако закончились безрезультатно, так как образцы оказались слишком рыхлыми и рука робота не могла их взять. Однако на новых снимках видно, что на этот раз все прошло как надо.

ФОТО: AFP / Scanpix

"Там можно увидеть красивое ядро камня", - прокомментировал изданию New York Times ученый Кеннет А. Фарли.

Образец камня будет храниться в зонде на протяжении всей миссии, пока спустя годы не придет день, когда его вместе с другими полученными образцами доставят обратно на Землю. Этот обратный полет, скорее всего, не произойдет раньше 2030 года. До тех пор самоходный аппарат продолжит активно исследовать поверхность Красной планеты.


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