В ходе исторической миссии на Марсе получен идеальный образец грунта

Свою последнюю попытку сверления зонд осуществил 1 сентября после того, как команда NASA нашла значительный по размером камень, который хорошо подошел бы для получения образцов. Камень находится на гребне, с которого открывается вид на кратер Езеро.

Камень именно такого вида и надеялась найти команда. Первые попытки получить из него образцы состоялись несколько недель назад, однако закончились безрезультатно, так как образцы оказались слишком рыхлыми и рука робота не могла их взять. Однако на новых снимках видно, что на этот раз все прошло как надо.

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"Там можно увидеть красивое ядро камня", - прокомментировал изданию New York Times ученый Кеннет А. Фарли.