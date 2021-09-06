Сон исчезает? Результаты опроса среди латвийцев

Мы скучаем по сну

Если бы была такая возможность, то половина жителей Латвии спали бы больше, чем обычно. Но что нам не дает спать? Опрос IKEA показал, что чаще всего мы спим меньше желаемого из-за мыслей о работе (36%), других проблем (26%), мыслей о доме и семье (22%), проблем со сном (23%) или из-за просмотра социальных сетей (18%).

Врач Наталия Берзиня с сожалением отмечает тенденцию, когда люди не ставят сон в приоритет, жертвуя им ради карьеры, учебы, семьи, тем самым увеличивая число людей, страдающих от последствий недосыпа.

Страх и тревога - наиболее частая причина недосыпа у жителей Латвии (57%). Эксперт по сну советует: "Идти спать с мыслями о работе, проблемах со здоровьем, мыслями о воспитании детей и с другими не самыми приятными, дает сигнал мозгу для работы над этой информацией, и тем самым это затрудняет возможность уснуть. За несколько часов до сна стоит присесть в так называемое "кресло страха" и проговорить или записать все, что беспокоит. Если эти мысли мешают спать и ночью, то стоит завести "дневник страха" и держать его на тумбочке, записывая свои страхи и мысли при необходимости".

Эксперт отметила, что для снижения стресса можно использовать различные приложения для релаксации, дыхательных упражнений или медитации, книги или другие решения, также может помочь ароматерапия. В случае, если все это не помогает, и вы все еще не спите, стоит искать помощь профессионалов, например когнитивно-поведенческого терапевта, который работает с бессонницей и тревогой.

Как пандемия повлияла на наш сон?

Сон ухудшился у части людей во время пандемии, более половина жителей Латвии переживали трудности со сном в этот период. Врач поделилась, что проблемы со сном начали переживать те, у кого раньше таких не было.

"Covid-19 может негативно влиять на сон, например нарушается режим сна пациента во время болезни и выздоровления, вызывая бессонницу, которая может перерасти в хроническую. Измененный режим дня и работы, страх за себя и за близких, финансовая нестабильность, негативные новости про коронавирус могут вызвать проблемы со сном даже у тех, у кого их не было. У специалистов в области сна даже появился новый термин COVID-insomnia", - рассказывает специалист.

У пандемии есть и своя хорошая сторона, по словам Берзини, пандемия замедлила темп многих людей, помогла оценить важность хорошего сна и дала возможность сделать спальню удобнее и уютнее. В период пандемии люди стали больше времени уделять сну, это то время, которое тратилось на дорогу на работу и в школу. В этот период в рабочие дни отход ко сну и подъём не сильно отличался от выходных, и тенденция отсыпаться на выходных сошла на нет.

"Не только пандемия, но и больший интерес физическому и эмоциональному здоровью, питанию и сну меняет представление, что не спать - это стильно. На сегодняшний день, работники, которые отдыхают, правильно питаются, занимаются спортом - высоко ценятся", - отметила Наталия.