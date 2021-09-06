Пн, 6.09.2021
Мы возмущены, что в Даугавпилсской больнице дедушку отдали, как кусок мяса - обнаженным в целлофановом мешке Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице
Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

Сон исчезает? Результаты опроса среди латвийцев

ФОТО: Пресс-фото

65% жителей Латвии признают, что частично не довольны балансом жизни, работы и сна. Только для каждого третьего сон - приоритет, и каждый четвертый житель Латвии спит не больше 6 часов в день. Сон исчезает из нашей жизни? Эксперт в области сна делится мыслями о том, что крадет дорогие минуты сна и рассказывает, как пандемия повлияла на его качество.

Негативное влияние недостатка сна

Опрос IKEA о сне показал, что 54% жителей Латвии частично недовольны балансом между работой, жизнью и сном, а 11% совсем недовольны. Для трети сон является необходимостью, а четверть респондентов признались, что спят только 6 часов в день или даже меньше.

Мы привыкли тратить время на работу, социальную жизнь, на здоровье и сон, в соответствии с нуждами и приоритетами. Врач и эксперт в области сна Наталия Берзиня, говорит, что баланс появляется тогда, когда мы делим сутки на три части: 8 часов на работу, 8 часов на сон и 8 часов на другие занятия.

Важно помнить, что эти части связаны между собой - страдает одно, страдает и другое. Например, выгорание, чрезмерные или недостаточные физические нагрузки, нездоровое питание и личные отношения, могут повлиять на качество сна, как и недостаточный или плохой сон может негативно повлиять на наши достижения, и физическое и эмоциональное состояние.

По словам врача Наталии Берзини, недостаточный и плохой сон может иметь большое влияние: "Если вы часто спите меньше 7 часов, это значительно увеличивает риск заболевания. У человека, который регулярно спит меньше 7 часов в сутки, иммунная система слабее, человек становится более восприимчив к боли, он может чаще ошибаться и такие люди чаще попадают в автомобильные аварии. В общем, люди, которые меньше спят, чаще страдают от негативных эмоций, проблем на работе и со здоровьем. Многие из нас сталкивались с последствиями бессонной ночи на следующий день: плохая концентрация, невозможность ясно думать и реагировать в различных ситуациях. Недостаток сна влияет и на физическую выносливость. Нужно подчеркнуть, что наибольший вред наносит систематический недосып и несоблюдение режима сна".

Мы скучаем по сну

Если бы была такая возможность, то половина жителей Латвии спали бы больше, чем обычно. Но что нам не дает спать? Опрос IKEA показал, что чаще всего мы спим меньше желаемого из-за мыслей о работе (36%), других проблем (26%), мыслей о доме и семье (22%), проблем со сном (23%) или из-за просмотра социальных сетей (18%).

Врач Наталия Берзиня с сожалением отмечает тенденцию, когда люди не ставят сон в приоритет, жертвуя им ради карьеры, учебы, семьи, тем самым увеличивая число людей, страдающих от последствий недосыпа.

Страх и тревога - наиболее частая причина недосыпа у жителей Латвии (57%). Эксперт по сну советует: "Идти спать с мыслями о работе, проблемах со здоровьем, мыслями о воспитании детей и с другими не самыми приятными, дает сигнал мозгу для работы над этой информацией, и тем самым это затрудняет возможность уснуть. За несколько часов до сна стоит присесть в так называемое "кресло страха" и проговорить или записать все, что беспокоит. Если эти мысли мешают спать и ночью, то стоит завести "дневник страха" и держать его на тумбочке, записывая свои страхи и мысли при необходимости".

Эксперт отметила, что для снижения стресса можно использовать различные приложения для релаксации, дыхательных упражнений или медитации, книги или другие решения, также может помочь ароматерапия. В случае, если все это не помогает, и вы все еще не спите, стоит искать помощь профессионалов, например когнитивно-поведенческого терапевта, который работает с бессонницей и тревогой.

Как пандемия повлияла на наш сон?

Сон ухудшился у части людей во время пандемии, более половина жителей Латвии переживали трудности со сном в этот период. Врач поделилась, что проблемы со сном начали переживать те, у кого раньше таких не было.

"Covid-19 может негативно влиять на сон, например нарушается режим сна пациента во время болезни и выздоровления, вызывая бессонницу, которая может перерасти в хроническую. Измененный режим дня и работы, страх за себя и за близких, финансовая нестабильность, негативные новости про коронавирус могут вызвать проблемы со сном даже у тех, у кого их не было. У специалистов в области сна даже появился новый термин COVID-insomnia", - рассказывает специалист.

У пандемии есть и своя хорошая сторона, по словам Берзини, пандемия замедлила темп многих людей, помогла оценить важность хорошего сна и дала возможность сделать спальню удобнее и уютнее. В период пандемии люди стали больше времени уделять сну, это то время, которое тратилось на дорогу на работу и в школу. В этот период в рабочие дни отход ко сну и подъём не сильно отличался от выходных, и тенденция отсыпаться на выходных сошла на нет.

"Не только пандемия, но и больший интерес физическому и эмоциональному здоровью, питанию и сну меняет представление, что не спать - это стильно. На сегодняшний день, работники, которые отдыхают, правильно питаются, занимаются спортом - высоко ценятся", - отметила Наталия.

*Опрос о качестве и привычках сна по заказу IKEA провела компания Norstat, в июле 2021 года, в опросе приняли участие 500 жителей Латвии.


НАВЕРХ
Back