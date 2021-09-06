Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо - один из известнейших во Франции и в мире актеров. Он родился в 1933 году во Франции в семье скульптора Поля Бельмондо.

В кино он впервые появился в 1957 году, а в 1959 году получил всемирную известность, сыграв в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" - одном из главных фильмов французской "новой волны". Бельмондо работал с такими режиссерами, к Франсуа Трюффо, Витторио Де Сика, Луи Маль, Клод Шаброль и другие. В 1989 году актер был удостоен премии "Сезар", в 2011 году получил приз Каннского кинофестиваля, а в 2016 году был награжден премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.