Умер актер Жан-Поль Бельмондо
Скончался актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката артиста.
Скончался актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката артиста.
Актеру было 88 лет.
Жан-Поль Бельмондо - один из известнейших во Франции и в мире актеров. Он родился в 1933 году во Франции в семье скульптора Поля Бельмондо.
В кино он впервые появился в 1957 году, а в 1959 году получил всемирную известность, сыграв в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" - одном из главных фильмов французской "новой волны". Бельмондо работал с такими режиссерами, к Франсуа Трюффо, Витторио Де Сика, Луи Маль, Клод Шаброль и другие. В 1989 году актер был удостоен премии "Сезар", в 2011 году получил приз Каннского кинофестиваля, а в 2016 году был награжден премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.
Последним фильмом, в котором он сыграл, стал "Человек и его собака" - он вышел в прокат в 2009 году.