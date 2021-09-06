ReTV: Прибыльным экспортным товаром в Латвии стали... мухоморы! Они попадают даже в Канаду

В настоящее время в лесах Латвии нет недостатка в съедобных грибах. Однако есть люди, которые с гордостью проходят мимо них, чтобы добраться до великолепного скопления красных мухоморов.

ReTV встретился с грибниками, которые сказали, что никогда не клали к себе в корзины мухоморы. Впрочем, встретился и грибник, который нес мухоморы домой.

"Покупают и свежие, и сушеные. Больше сушеные, так почему бы не заработать? В принципе, не понимаю, кому это нужно, но если можно заработать, почему бы и нет", - сказал Янис, собиратель мухоморов.

Другой грибник в тематической группе на Facebook поделился, что начал собирать эти грибы в прошлом году, когда случайно нашел объявление. Сначала подумал, что это розыгрыш, но сделка состоялась и в прошлом, и в этом году, а на следующий год появилась мысль сушить грибы уже для экспорта. Деньги большие, но мало кто еще знает о такой возможности.

ReTV также удалось связаться с покупателем, чей мухоморный бизнес начался в прошлом году.

Павел, покупатель мухоморов, сказал: "Нас попросил человек. Нужны были мухоморы именно из Балтии. Литовцы торгуют с Канадой уже около восьми лет. Там производят какую-то смазку".

Он пояснил, что мухоморы из стран Балтии так востребованы, потому что содержат химический элемент мусцимол, а его больше всего именно в балтийских мухоморах.

В Латвии мухоморы не используют в фармакологии, но на рекламном портале нет недостатка в покупателях, которые из ядовитых грибов собираются приготовить некие настойки.

Фитотерапевт Артур Терешко признал, что мухоморы используются в гомеопатии уже давно. Однако самостоятельно готовить и использовать настои или смазки может быть опасно.

"Даже хорошие вещи можно очень быстро испортить. Соблюдая пропорции и дозы, пожалуйста, но все равно происходит так, как происходит", - отметил Терешко.

Исторически мухоморы также использовались в различных ритуалах, однако потребители наркотиков вряд ли выберут их. Однако, как признал нарколог, это не значит, что они не опасны.

Лилита Цауне, заведующая наркологическим отделением больницы Ģintermuiža, пояснила: "Нейротоксины, содержащиеся в красном мухоморе, вызывают интоксикацию, подобную алкогольной. Единственное, что предел отравления намного ближе. Я бы сказала, что теоретически можно вызвать зависимость, но рубежи устанавливаются его токсичностью. Красный мухомор содержит ряд других алкалоидов, которые очень вредны для здоровья".

Хотя мухоморы являются одними из ядовитых грибов, они играют важную роль в лесу.

Дарта Клявиня, исследователь и миколог из Института лесоводства Silava, отметила: "Они помогают деревьям впитывать питательные вещества, воду и, таким образом, обеспечивают рост и жизнеспособность деревьев. Вот почему они встречаются именно в лесах".