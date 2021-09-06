Дело МН17: в суде выступают родственники погибших

Окружной суд Гааги продолжает рассматривать дело о крушении малайзийского "боинга". Катастрофу расследует международная следственная группа - она установила, что самолет был сбит из ракетно-зенитной установки, которая прибыла в Украину с территории России. Сегодня суд заслушал родственников погибших.