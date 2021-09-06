Пн, 6.09.2021
Почти все, кто болел тяжело, ждут, просят, когда смогут вакцинироваться Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня
Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня

Дело МН17: в суде выступают родственники погибших

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Марию Колесникову в Беларуси приговорили к 11 годам колонии
  • Четверо крымских татар в аннексированном Крыму арестованы по делу о диверсии
  • Дело МН17: в суде выступают родственники погибших
  • Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования" сторонников Навального
  • "Талибан" объявил о захвате провинции Панджшер. Бойцы сопротивления отрицают

Окружной суд Гааги продолжает рассматривать дело о крушении малайзийского "боинга". Катастрофу расследует международная следственная группа - она установила, что самолет был сбит из ракетно-зенитной установки, которая прибыла в Украину с территории России. Сегодня суд заслушал родственников погибших. 

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 

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