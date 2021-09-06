Дело МН17: в суде выступают родственники погибших
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Окружной суд Гааги продолжает рассматривать дело о крушении малайзийского "боинга". Катастрофу расследует международная следственная группа - она установила, что самолет был сбит из ракетно-зенитной установки, которая прибыла в Украину с территории России. Сегодня суд заслушал родственников погибших.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.