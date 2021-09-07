Вт, 7.09.2021
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Анастасия Ивлеева

В Нью-Йорке найден мёртвым актёр из сериала "Прослушка" Майкл Кеннет Уильямс

Майкл Кеннет Уильямс ФОТО: AP/Scanpix

Американский актёр Майкл Кеннет Уильямс умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что актёр был найден мёртвым в своей квартире в Нью-Йорке. Официальная причина смерти не установлена, но источники издания сообщили, что Уильямс мог умереть из-за передозировки наркотиками.

По данным New York Post, актёра обнаружили без сознания на кухне, а на его столе нашли следы наркотических веществ. Родственники Уильямса в своём обращении подтвердили его смерть.

Майкл Кеннет Уильямс начинал свою карьеру как танцор в подтанцовке и клипах у Джорджа Майкла и Мадонны. Затем он стал играть эпизодические роли в кино, а слова к нему пришла после роли Омара Литтла в криминальном сериале "Прослушка" (2002–2008).

Также актёр известен своими ролями в сериалах "Подпольная империя" и "Клан Сопрано", а также в фильмах "12 лет рабства", "Дорога" и "Прощай, детка, прощай".

Уильямс четыре раза был номинирован на телевизионную премию "Эмми", последний раз - на премию, церемония вручения которой состоится 19 сентября.


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