На кормление жирафа Вакилии в Рижском зоопарке пожертвовано 1250 евро

Кампания стартовала 9 августа в день двухлетнего юбилея Вакилии. Для полноценного питания жирафу каждый день необходимо три вида специальных кормовых гранул, порошок люцерны и специальные минеральные добавки, которые жираф получает в дополнение к основному корму - ивовым веточкам, сену люцерны и овсу. Стоимость суточного меню жирафа - 25 евро.

Пожертвования на еду для жирафа будут необходимы и в дальнейшем.

Как сообщили в зоопарке, родившаяся в Австрии жираф Вакилия приехала в Ригу из зоопарка в Шмидинге 22 июля. В зоопарке уже содержится Кими - 14-летний самец жирафа.

Вакилия уже познакомилась с работниками зоопарка и в солнечные дни иногда выходит в большой загон, хотя пока в гораздо большей безопасности чувствует себя в доме для жирафов.