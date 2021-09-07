На кормление жирафа Вакилии в Рижском зоопарке пожертвовано 1250 евро
На кормление самки жирафа Вакилии в Рижском зоопарке пожертвовано 1250 евро, сообщили агентству LETA в информационной службе зоопарка.
На кормление самки жирафа Вакилии в Рижском зоопарке пожертвовано 1250 евро, сообщили агентству LETA в информационной службе зоопарка.
Кампания стартовала 9 августа в день двухлетнего юбилея Вакилии. Для полноценного питания жирафу каждый день необходимо три вида специальных кормовых гранул, порошок люцерны и специальные минеральные добавки, которые жираф получает в дополнение к основному корму - ивовым веточкам, сену люцерны и овсу. Стоимость суточного меню жирафа - 25 евро.
Пожертвования на еду для жирафа будут необходимы и в дальнейшем.
Как сообщили в зоопарке, родившаяся в Австрии жираф Вакилия приехала в Ригу из зоопарка в Шмидинге 22 июля. В зоопарке уже содержится Кими - 14-летний самец жирафа.
Вакилия уже познакомилась с работниками зоопарка и в солнечные дни иногда выходит в большой загон, хотя пока в гораздо большей безопасности чувствует себя в доме для жирафов.
Кормление жирафов в зоопарках специфическое. Их основная пища - веточки и кора ивы, а также сено люцерны. Кроме того, жирафам предлагаются три типа кормовых гранул (3,8 кг в день), которые поставляются специализированными компаниями по производству кормов для зоопарков в Западной Европе.