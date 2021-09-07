Вт, 7.09.2021
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Кристине Фальк, глава Общества иммунологии

На кормление жирафа Вакилии в Рижском зоопарке пожертвовано 1250 евро

Самка жирафа Вакилия ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На кормление самки жирафа Вакилии в Рижском зоопарке пожертвовано 1250 евро, сообщили агентству LETA в информационной службе зоопарка.

Кампания стартовала 9 августа в день двухлетнего юбилея Вакилии. Для полноценного питания жирафу каждый день необходимо три вида специальных кормовых гранул, порошок люцерны и специальные минеральные добавки, которые жираф получает в дополнение к основному корму - ивовым веточкам, сену люцерны и овсу. Стоимость суточного меню жирафа - 25 евро.

Пожертвования на еду для жирафа будут необходимы и в дальнейшем.

Как сообщили в зоопарке, родившаяся в Австрии жираф Вакилия приехала в Ригу из зоопарка в Шмидинге 22 июля. В зоопарке уже содержится Кими - 14-летний самец жирафа.

Вакилия уже познакомилась с работниками зоопарка и в солнечные дни иногда выходит в большой загон, хотя пока в гораздо большей безопасности чувствует себя в доме для жирафов.

Кормление жирафов в зоопарках специфическое. Их основная пища - веточки и кора ивы, а также сено люцерны. Кроме того, жирафам предлагаются три типа кормовых гранул (3,8 кг в день), которые поставляются специализированными компаниями по производству кормов для зоопарков в Западной Европе.


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