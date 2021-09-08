"Она еще живая, а ты ее деньги уже делишь! ": отец Жанны Фриске рассказал о меркантильности Дмитрия Шепелева

Владимир стал гостем программы "Психология звезд" на платформе YouTube. В нем он рассказал о маленькой Жанне, смерти дочери и конфликте с Дмитрием Шепелевым.

Из интервью стало известно, что в свое время Шепелев боролся за жизнь Жанны (напомним, что певица болела раком головного мозга. - Прим. ред.) вместе с ее родителями, однако потеря близкого человека не сплотила телеведущего с семьей Фриске. Владимир считает, что это произошло из-за денег.

"Дмитрий столько гадостей наговорил, столько всего наделал... Я не бил родителей Димы, а вот его самого хотел ударить.

Как-то мы сидели у нас дома после Нового года. Шепелев был пьяный. Жанну мы только покормили, а он сидит и уже начинает ее деньги делить. Потом стал нам претензии высказывать. Я его выгнал. Говорю ему, мол, ты что, дочь моя еще живая, а ты ее деньги уже делишь! И все, он с родителями уехал", - вспомнил Владимир Борисович.

Отец Жанны был крайне удивлен, когда на следующее утро Шепелев вернулся.

"Утром встаю, иду на кухню, смотрю, а он и его родители как ни в чем не бывало хозяйничают, что-то нарезают. После этого я с ними не общался, потому что понял - это конченые люди. Когда мы ждали Диму в Америке, нам прислали фото, на которых он отдыхает в клубах.

Не нужна была ему моя дочь, он хотел только денег!" - вздыхает Владимир.

Долгое время Фриске-старший не может видеть внука Платона - сына Жанны. Встречам деда с мальчиком препятствует Шепелев, который опасается агрессии со стороны отца певицы.