"Стреляла бы людей, которые делают пранки!": Ида Галич о разводе, бедном детстве и блогерах на YouTube

О пранкерах в Интернете

Галич не считает себя высокоинтеллектуальным блогером, но признается, что стремится радовать публику добрым и позитивным юмором. В своих видео она активно занимается благотворительностью.

"Много блогеров, которые подают плохой пример, снимают спорный контент. Вот эти пранки… Черт! Я просто стреляла бы людей, которые делают ужасные пранки, врываются в личное пространство окружающих, приносят разрушающий контент.

Извините, если я кого-то обидела, но меня это так бесит! Конечно, смотря на то, что творится в Интернете, подписчики задаются вопросом: "Что вы там вообще делаете? За что получаете деньги? Только что испортили невесте платье или напугали людей!". Конечно, аудитория может в какой-то момент, не разбираясь, назвать всех блогеров дебилами. Я за добрый Интернет!" - заявила Галич.

Ида считает, что и с добрым контентом можно попадать в первые места трендов. Ее цель - объяснить, что так можно.

О разводе

Молодой блогер призналась, что тему развода до сих пор воспринимает болезненно, так как она надеялась провести с Басиевым всю свою жизнь.

"У нас настал такой момент, когда ты понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо что-то надо делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Он сказал, что либо вот так, либо мы разводимся. Я ему сказала, что вот так я не могу сделать", - рассказала Галич.

Далее Ида опровергла слухи о том, что бывший супруг зарабатывал меньше ее.

"Это такой бред. (...) Я могу доказать вообще очень просто, что мы расстались не из-за этого, потому что Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много. Я получала и сумочки, и брюлики, и все. Жили мы прекрасным образом", - призналась она.

Галич отметила, что все еще сильно переживает из-за расставания с мужем, потому что она хотела, чтобы ее сын Леон рос в полной семье. Звезда добавила, что ей больно смотреть на молодых отцов с детьми.

О бедном детстве

Это сейчас Ида Галич стала гордой обладательницей третьей строчки в Forbes по доходам в Instagram, но так было не всегда.

Как известно, Ида выросла в интеллигентной, но простой семье военных. Звезда поделилась, что родилась в ГДР, а после распада Советского Союза они с семьей разъезжали по всей Российской Федерации. Галич рассказала о своей жизни в Петербурге - в типичной коммуналке и с типичными проблемами всех соотечественников тех времен.

Отцу Иды, Василию Галичу, пришлось работать тогда на трех работах, чтобы прокормить семью - двоих детей и супругу. Параллельно он учился в академии. Василий ремонтировал квартиры, был продавцом в киоске и даже подрабатывал вышибалой в баре. Сама Ида со старшим братом Аланом тоже старались как-то помочь семье - даже собирали бутылки.

"Дети 1990-х сейчас должны вспомнить, мы в Питере с братом, с Аланчиком, разгружали стройку, кирпичи, на скейт и шли на другую стройку, отдавали кирпичи. И нам давали денежку или жвачку", - с улыбкой вспоминает Галич.