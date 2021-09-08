Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность
24-летняя Кайли Дженнер подтвердила, что ждет второго ребенка от своего 30-летнего возлюбленного Трэвиса Скотта.
24-летняя Кайли Дженнер подтвердила, что ждет второго ребенка от своего 30-летнего возлюбленного Трэвиса Скотта.
Дженнер опубликовала трогательное видео в Instagram, на котором показала кадры из семейного архива, в том числе момент УЗИ и реакцию Скотта, который увидел на мониторе будущего малыша.
Слухи о том, что Кайли Дженнер беременна, появились еще в конце августа, но никто из семейства Кардашьян-Дженнер эту новость никак не комментировал.
Напомним, что Трэвис Скотт и Кайли Дженнер начали встречаться в 2017 году, а уже в 2018-м на свет появилась их дочка Сторми. Звезды расстались в 2019 году и с тех пор неоднократно провоцировали слухи о возобновлении романа.