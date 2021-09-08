Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность

Дженнер опубликовала трогательное видео в Instagram, на котором показала кадры из семейного архива, в том числе момент УЗИ и реакцию Скотта, который увидел на мониторе будущего малыша.

Слухи о том, что Кайли Дженнер беременна, появились еще в конце августа, но никто из семейства Кардашьян-Дженнер эту новость никак не комментировал.