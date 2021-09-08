Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над дочерью

"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", - заявила в ходатайстве адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.

Торин добавила, что недавно Бритни Спирс "продемонстрировала такой уровень независимости, который ставит под сомнение необходимость опеки над человеком". Например, Бритни Спирс сама ехала за рулем автомобиля и выбрала себе адвоката для дела по опеке. До этого она не могла этого сделать из-за ограничений по опеке.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт, комментируя ходатайство ее отца, сказал, что Джеймс Спирс заблуждается, если считает, что так сможет уйти от ответственности и избежать вопросов под присягой. Розенгарт обещает продолжить расследовать возможные финансовые злоупотребления со стороны отца Спирс.

В августе певице наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне - все эти вопросы решал ее отец.