Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой
Издание People сообщает, что 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) и ее муж Кук Маруни впервые станут родителями.
Издание People сообщает, что 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) и ее муж Кук Маруни впервые станут родителями.
Дженнифер ранее признавалась, что хотела бы создать семью. В интервью журналу Glamour она говорила: "Я думаю, у меня будут дети, и тогда вся моя жизнь будет казаться завершенной".
Ранее Дженнифер встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но рассталась с ним в 2017 году. Спустя год она начала отношения с 37-летним художником-галеристом из Нью-Йорка Куком Маруни. В 2019-м пара поженилась.