Муж Instagram-блогера Кристины Журавлевой, признавшийся в ее убийстве, получил 8 лет колонии

Напомним, 28-летняя Кристина Журавлева была привлекательной девушкой, которая вела успешный блог. Она сделала соцсети своим основным источником дохода. Ее публикации были посвящены любящему мужу, строительству их дома и счастливым моментам. За регулярными публикациями красавицы наблюдали 57,3 тысячи подписчиков. Но в середине апреля она была найдена мертвой в лесу.

Районный суд города Сысерть Свердловской области признал местного жителя Дмитрия Журавлева виновным по части 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающей от шести до 15 лет лишения свободы.

Мужчина убил жену в начале апреля после бытовой ссоры в частном доме, который они вместе снимали в Сысертском районе. Следствие сообщает, что через несколько дней Журавлев спрятал тело убитой в лесу. Позже труп был обнаружен случайным прохожим.