Звездные страсти: Ольга Серябкина ждет ребенка, а Александр Градский госпитализирован?
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах из мира шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти".
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах из мира шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти".
36-летняя Ольга Серябкина поделилась кадрами со съемок передачи Павла Воли "Двое на миллион". В последнее время экс-солистку группы Serebro редко видят на телевидении. На снимках в соцсетях она появляется в просторной одежде и не показывает фигуру ниже пояса. Фанаты предполагают, что звезда беременна.
В анонсах шоу "Двое на миллион" в аккаунте Серябкиной можно рассмотреть округлившуюся фигуру певицы. У платья был свободный кров, но он не смог скрыть женственные очертания ее фигуры от подписчиков.
Кроме того, недавно Ольга поделилась нежным снимком в Instagram.
"Скоро будет дуэт", - подписала она фото.
Часть фолловеров уверена, что это намек на рождение малыша, а другая половина считает, что Ольга Серябкина собирается выпустить совместный трек с бывшей коллегой Катей Кищук.
Недавно в СМИ появилась новость о том, что 71-летний певец Александр Градский госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у артиста поражено 70% легких.
Александр Борисович прокомментировал эти новости. Его слова приводит "Комсомольская правда".
"Это чушь", - заметил он.
Сообщалось, что певец был срочно госпитализирован в одну из частных клиник Москвы. Уточнялось, что Градский уже прошел интенсивное лечение и пошел на поправку, а врачи прогнозируют его выписку из больницы через неделю. Однако эта информация не подтвердилась.
Напомним, Александр Градский снова стал наставником в шоу "Голос". Он вернулся в проект вместе с Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.