Звездные страсти: Ольга Серябкина ждет ребенка, а Александр Градский госпитализирован?

Ольга Серябкина ждет ребенка?

36-летняя Ольга Серябкина поделилась кадрами со съемок передачи Павла Воли "Двое на миллион". В последнее время экс-солистку группы Serebro редко видят на телевидении. На снимках в соцсетях она появляется в просторной одежде и не показывает фигуру ниже пояса. Фанаты предполагают, что звезда беременна.

В анонсах шоу "Двое на миллион" в аккаунте Серябкиной можно рассмотреть округлившуюся фигуру певицы. У платья был свободный кров, но он не смог скрыть женственные очертания ее фигуры от подписчиков.

Кроме того, недавно Ольга поделилась нежным снимком в Instagram.

"Скоро будет дуэт", - подписала она фото.

Часть фолловеров уверена, что это намек на рождение малыша, а другая половина считает, что Ольга Серябкина собирается выпустить совместный трек с бывшей коллегой Катей Кищук.

Александр Градский госпитализирован?

Недавно в СМИ появилась новость о том, что 71-летний певец Александр Градский госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у артиста поражено 70% легких.

Александр Борисович прокомментировал эти новости. Его слова приводит "Комсомольская правда".

"Это чушь", - заметил он.

Сообщалось, что певец был срочно госпитализирован в одну из частных клиник Москвы. Уточнялось, что Градский уже прошел интенсивное лечение и пошел на поправку, а врачи прогнозируют его выписку из больницы через неделю. Однако эта информация не подтвердилась.